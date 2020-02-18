Пошлины на ввоз в Россию электромобилей могут стать нулевыми

Нулевые ввозные пошлины на электромобили уже применялась в ЕАЭС – в 2014–2015 гг. и в 2016–2017 гг. Но рынок так и остался мизерным. На 1 июля 2019 г. в России, например, было зарегистрировано немногим более 4600 электрокаров (данные «Автостата»). В прошлом году в стране было продано 353 новых электромобиля, 75% продаж пришлось на две модели – Jaguar I-Pace и Nissan Leaf (официально не завозится).