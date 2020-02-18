Пошлины на ввоз в Россию электромобилей могут стать нулевыми
До конца 2020 г. таможенные пошлины на электромобили при их ввозе в Россию и другие страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) могут стать нулевыми. Такое решение приняла коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), финальное слово – за советом ЕЭК. Предполагается, что льготу получат как юридические лица, так и физические. Сейчас пошлина – 15%.
Эта мера будет способствовать формированию в ЕАЭС рынка электромобилей, развитию их производства и зарядной инфраструктуры, считает председатель коллегии ЕЭК Михаил Мясникович (его слова приводятся в сообщении комиссии).
«Предложение инициировала белорусская сторона», – пояснил представитель ЕЭК.
Нулевые ввозные пошлины на электромобили уже применялась в ЕАЭС – в 2014–2015 гг. и в 2016–2017 гг. Но рынок так и остался мизерным. На 1 июля 2019 г. в России, например, было зарегистрировано немногим более 4600 электрокаров (данные «Автостата»). В прошлом году в стране было продано 353 новых электромобиля, 75% продаж пришлось на две модели – Jaguar I-Pace и Nissan Leaf (официально не завозится).
Импорт электромобилей сдерживало то, что нулевая пошлина не распространялась на электромобили, ввозимые физическими лицами, считают в ЕЭК.
Ранее продлить нулевые ввозные пошлины просила Ассоциация европейского бизнеса, а также петербургский автозавод «Ниссан мэнуфэкчуринг рус». До этого льготный ввоз лоббировала «Рено Россия». Французский автоконцерн поставляет в Россию микроавтомобиль Twizy (стоит от 949 000 руб.). По данным «Автостата», в 2019 г. в России было продано всего пять таких машин.
Nissan, по словам его представителя, поддерживает планируемое обнуление пошлин на ввоз электромобилей. Это окажет положительное влияние на состояние рынка электромобилей в России, отмечает он. «Мы считаем наиболее правильным установить льготную пошлину на срок не менее 2-3 года, что позволит автопроизводителям скорректировать свои планы и дополнить модельный ряд автомобилей, продаваемых в России электромобилями», — добавляет представитель Nissan.
Импорт вырастет, но этот рост вряд ли будет взрывным, считает исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов. Распространение льготы на машины, ввозимые физическими лицами, может серьезно увеличить импорт электромобилей – но только в процентах, а не в абсолютном выражении, считает аналитик «ВТБ капитала» Владимир Беспалов. «Это нишевый продукт и таким, скорее всего, останется в ближайшее время», – замечает он.
«Ведомости» ожидают комментариев представителя Renault.