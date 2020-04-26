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«Русская сталь» жалуется на ограничения РЖД при поставках на восток

Компании вынуждены переориентировать экспорт продукции из-за карантина в Европе
Полина Трифонова Артур Топорков Анна Червонная
Андрей Гордеев / Ведомости

Ассоциация «Русская сталь» (объединяет крупнейшие российские сталелитейные компании), губернаторы двух областей – Мурманской Андрей Чибис и Курской Роман Старовойт – обратились к первому вице-премьеру Андрею Белоусову с просьбой обеспечить недискриминационный доступ к железнодорожной инфраструктуре для вывоза экспортно-ориентированных грузов в восточном направлении. Три письма были ими отправлены в апреле. «Ведомости» ознакомились с копиями документов. Подлинность письма «Русской стали» подтвердили собеседники «Ведомостей» в трех компаниях, входящих в ассоциацию. Два человека в компаниях знакомы с содержанием письма губернатора Курской области. Представитель правительства Мурманской области подтвердил, что письмо от имени губернатора было отправлено. 

Разворот на восток

«Русская сталь» в письме сообщает, что компании черной металлургии регулярно сталкиваются с трудностями при планировании сбыта продукции в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) и доступа к железнодорожной инфраструктуре при транспортировке грузов по Восточному полигону. При этом даже своевременно поданные заявки на перевозку продукции горно-металлургического комплекса отклоняются РЖД.

Весной 2020 г. ситуация усугубилась карантином в европейских странах. Из-за остановки производств в странах Восточной и Западной Европы спрос на продукцию горно-металлургического комплекса в регионе падает. «Восточные железнодорожные маршруты транспортировки грузов становятся для российских металлургов безальтернативными», – указывает «Русская сталь». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных