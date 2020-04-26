«Русская сталь» жалуется на ограничения РЖД при поставках на восток

«Русская сталь» жалуется на ограничения РЖД при поставках на востокКомпании вынуждены переориентировать экспорт продукции из-за карантина в Европе
Ассоциация «Русская сталь» (объединяет крупнейшие российские сталелитейные компании), губернаторы двух областей – Мурманской Андрей Чибис и Курской Роман Старовойт – обратились к первому вице-премьеру Андрею Белоусову с просьбой обеспечить недискриминационный доступ к железнодорожной инфраструктуре для вывоза экспортно-ориентированных грузов в восточном направлении. Три письма были ими отправлены в апреле. «Ведомости» ознакомились с копиями документов. Подлинность письма «Русской стали» подтвердили собеседники «Ведомостей» в трех компаниях, входящих в ассоциацию. Два человека в компаниях знакомы с содержанием письма губернатора Курской области. Представитель правительства Мурманской области подтвердил, что письмо от имени губернатора было отправлено.
Разворот на восток
«Русская сталь» в письме сообщает, что компании черной металлургии регулярно сталкиваются с трудностями при планировании сбыта продукции в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) и доступа к железнодорожной инфраструктуре при транспортировке грузов по Восточному полигону. При этом даже своевременно поданные заявки на перевозку продукции горно-металлургического комплекса отклоняются РЖД.
Весной 2020 г. ситуация усугубилась карантином в европейских странах. Из-за остановки производств в странах Восточной и Западной Европы спрос на продукцию горно-металлургического комплекса в регионе падает. «Восточные железнодорожные маршруты транспортировки грузов становятся для российских металлургов безальтернативными», – указывает «Русская сталь».