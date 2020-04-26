«Русская сталь» жалуется на ограничения РЖД при поставках на восток

Ассоциация «Русская сталь» (объединяет крупнейшие российские сталелитейные компании), губернаторы двух областей – Мурманской Андрей Чибис и Курской Роман Старовойт – обратились к первому вице-премьеру Андрею Белоусову с просьбой обеспечить недискриминационный доступ к железнодорожной инфраструктуре для вывоза экспортно-ориентированных грузов в восточном направлении. Три письма были ими отправлены в апреле. «Ведомости» ознакомились с копиями документов. Подлинность письма «Русской стали» подтвердили собеседники «Ведомостей» в трех компаниях, входящих в ассоциацию. Два человека в компаниях знакомы с содержанием письма губернатора Курской области. Представитель правительства Мурманской области подтвердил, что письмо от имени губернатора было отправлено.