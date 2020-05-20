«Глобус гурмэ» тестирует новый формат – магазин у дома

«Глобус гурмэ» тестирует новый формат – магазин у домаЕсли проект удастся, он может стать сетевым
В июне сеть премиальных супермаркетов «Глобус гурмэ» откроет в Москве первый магазин в небольшом формате у дома, рассказал «Ведомостям» совладелец сети и владелец Pinskiy & Co (клубы Gipsy, сеть «Тодасё») Антон Пинский. Торговая точка появится на Патриарших прудах, площадь – 150 кв. м. Там проживает достаточное количество клиентов «Глобуса гурмэ», пояснил он.
Название новой сети пока не придумали, добавляет владелец Novikov Group Аркадий Новиков, но оно определенно будет связано с «Глобусом гурмэ».
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