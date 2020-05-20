«Глобус гурмэ» тестирует новый формат – магазин у дома

В июне сеть премиальных супермаркетов «Глобус гурмэ» откроет в Москве первый магазин в небольшом формате у дома, рассказал «Ведомостям» совладелец сети и владелец Pinskiy & Co (клубы Gipsy, сеть «Тодасё») Антон Пинский. Торговая точка появится на Патриарших прудах, площадь – 150 кв. м. Там проживает достаточное количество клиентов «Глобуса гурмэ», пояснил он.