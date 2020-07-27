Hyundai хочет купить закрытый автозавод в Санкт-Петербурге, несмотря на кризис

Hyundai хочет купить закрытый автозавод в Санкт-Петербурге, несмотря на кризисПродажи автомобилей в России в первом полугодии снизились на четверть
Компания «Хендэ мотор мануфактуринг рус» подала в Федеральную антимонопольную службу ходатайство о покупке 94,83% компании «Дженерал моторз авто», сообщила пресс-служба ФАС. «Дженерал моторз авто» – это автомобильный завод General Motors в Шушарах в Санкт-Петербурге, на котором концерн выпускал бюджетные модели Chevrolet и Opel. В 2015 г., после девальвации рубля и катастрофического падения российского рынка новых автомобилей, General Motors решила закрыть завод и ушла из массового сегмента российского рынка, после этого концерн только импортирует в страну люксовые модели Chevrolet и Cadillac. С тех пор завод законсервирован.
Завод в Шушарах мощностью около 100 000 автомобилей в год был открыт в 2008 г., в его строительство General Motors вложила $300 млн. Завод был длительное время законсервирован, сейчас его стоимость будет невелика, его можно оценить в несколько десятков миллионов долларов, говорит аналитик «ВТБ капитала» Владимир Беспалов. При этом Hyundai нужно будет переделать производство под себя, завезти новое оборудование. Перезапустить производство можно будет в течение года после завершения сделки, если она состоится, добавляет Беспалов.
«Мы ведем переговоры с GM о покупке площадки», – говорит представитель Hyundai. «Ведомости» запросили комментарий у представителя General Motors.
У Hyundai есть собственный автозавод в Санкт-Петербурге, который выпускает более 200 000 автомобилей Hyundai Solaris, Kia Rio и Hyundai Creta в год. Это самый успешный с точки зрения загрузки автозавод в России. «Несмотря на сильное падение из-за пандемии автомобильного рынка и серьезную недозагрузку мощностей, в долгосрочной перспективе у российского рынка, одного из крупнейших в Европе, есть потенциал роста. В долгосрочной перспективе этот завод может понадобиться Hyundai для расширения модельного ряда и увеличения доли рынка», – добавляет Беспалов.
По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в первом полугодии 2020 г. продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России снизились на 23,3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. – до 635 960 машин. Председатель совета директоров «Сбербанк лизинга» Кирилл Царев говорил в интервью «Ведомостям», что рынок в этом году может упасть на 30%.