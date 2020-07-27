Hyundai хочет купить закрытый автозавод в Санкт-Петербурге, несмотря на кризис

Завод в Шушарах мощностью около 100 000 автомобилей в год был открыт в 2008 г., в его строительство General Motors вложила $300 млн. Завод был длительное время законсервирован, сейчас его стоимость будет невелика, его можно оценить в несколько десятков миллионов долларов, говорит аналитик «ВТБ капитала» Владимир Беспалов. При этом Hyundai нужно будет переделать производство под себя, завезти новое оборудование. Перезапустить производство можно будет в течение года после завершения сделки, если она состоится, добавляет Беспалов.