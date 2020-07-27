ОСАГО подешевело у половины страховщиков

ОСАГО подешевело у половины страховщиковЭто стало результатом обострившейся конкуренции на страховом рынке
Российский союз автостраховщиков (РСА) подвел предварительные итоги первого полугодия в ОСАГО. Общие сборы по этому виду страхования снизились по отношению к аналогичному периоду прошлого года с 103,95 млрд до 103,26 млрд руб. Произошло это в значительной степени из-за карантинных мер, когда в апреле – мае резко сократилось количество автомобилей на дорогах, а, соответственно, и интерес автовладельцев к покупке или продлению полиса. Значительно снизилось и число ДТП. На 18,5% меньше было заявлено убытков по страховым случаям (0,93 млн шт. по сравнению с 1,14 млн годом ранее), количество урегулированных страховых случаев уменьшилось на 10,9% (с 1,11 млн до 0,99 млн шт.). По этой же причине на 6,2% снизилась общая сумма выплат – с 74,2 млрд до 69,58 млрд руб. – при продолжающемся росте средней выплаты (на 5,2%, с 66 746 до 70 227 руб.).
Количество заключенных договоров за первое полугодие 2020 г. также снизилось по сравнению с аналогичным периодом – на 1,3% с 19,38 млн до 19,13 млн шт. Спад в период самоизоляции (апрель – май) был отчасти компенсирован июньским ростом, когда количество договоров превысило прошлогодний показатель на 4,3%. В РСА отмечают, что реализация отложенного спроса на ОСАГО во втором полугодии должна привести к выравниваю динамики количества заключенных договоров по итогам года.
Средняя премия по ОСАГО осталась практически на том же уровне, что и годом ранее, и составила 5398 руб. При этом у половины автостраховщиков в результате роста конкуренции на рынке средняя стоимость полиса уменьшилась, у лидера рэнкинга – «РЕСО-гарантии» она снизилась на 3,6%. «Мы видим, что в преддверии вступления в силу 24 августа поправок к закону ОСАГО, индивидуализирующих тариф, конкуренция между страховыми компаниями на этом рынке увеличивается. В результате у половины страховщиков средняя премия стала ниже, чем годом ранее, причем иногда весьма ощутимо. Идет борьба за потребителя, что, безусловно, будет иметь позитивные последствия в первую очередь для автовладельцев», – считает президент РСА Игорь Юргенс.
В первой тройке игроков произошла рокировка – «РЕСО-гарантия» потеснила «Альфастрахование». Эти две компании упорно, но с переменным успехом борются за лидерство после смены собственника и стратегии у предыдущего лидера ОСАГО – «Росгосстраха». В период, когда ОСАГО стало критически убыточным, РГС покинул тройку лидеров, сознательно снижая свою долю в этом сегменте страхового рынка. По итогам первого полугодия 2019 г. безусловным лидером и по объему премий и по числу договоров было «Альфастрахование» (15,009 млрд руб. и 2,658 млн шт.), а «РЕСО-гарантия» занимала вторую позицию по начисленным премиям (14,954 млрд руб.) и третью – по числу договоров (2,314 млн шт.). «Ингосстрах» занимал вторую позицию по числу договоров (2,453 млн шт.) и третью – по сборам (14,267 млрд руб.).
По итогам первых шести месяцев 2020 г. тройка лидеров по сборам выглядит так: «РЕСО-гарантия» – 16,388 млрд руб., «Альфастрахование» – 14,588 млрд руб., «Росгосстрах» – 12,204 млрд руб. При этом по количеству договоров «Росгосстрах" сейчас находится на втором месте. Вместе три ведущих игрока контролируют более 51% всего рынка «автогражданки».
«Крупнейшие участники рынка остались прежними: это «большая пятерка» ОСАГО – «РЕСО-гарантия», «Альфастрахование», «Росгосстрах», «Ингосстрах» и «Страховой дом ВСК». В сумме они собрали 65 млрд руб., и это более 63% сборов всего рынка, – отмечает генеральный директор аналитического агентства «Бизнесдром» Павел Самиев. – При этом конкуренция на рынке действительно стала более серьезной, компании снова начали бороться за долю и искать новые возможности привлечения клиентов и стимулирования посредников (агентов)».
В топ-10 страховщиков ОСАГО также входят «Согаз» (4,6%), «АСКО-страхование» (4,1%), «Югория» (3,8%), «Согласие» (3,8%), «Ренессанс-страхование» (3,1%).