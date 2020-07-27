ОСАГО подешевело у половины страховщиков

Российский союз автостраховщиков (РСА) подвел предварительные итоги первого полугодия в ОСАГО. Общие сборы по этому виду страхования снизились по отношению к аналогичному периоду прошлого года с 103,95 млрд до 103,26 млрд руб. Произошло это в значительной степени из-за карантинных мер, когда в апреле – мае резко сократилось количество автомобилей на дорогах, а, соответственно, и интерес автовладельцев к покупке или продлению полиса. Значительно снизилось и число ДТП. На 18,5% меньше было заявлено убытков по страховым случаям (0,93 млн шт. по сравнению с 1,14 млн годом ранее), количество урегулированных страховых случаев уменьшилось на 10,9% (с 1,11 млн до 0,99 млн шт.). По этой же причине на 6,2% снизилась общая сумма выплат – с 74,2 млрд до 69,58 млрд руб. – при продолжающемся росте средней выплаты (на 5,2%, с 66 746 до 70 227 руб.).