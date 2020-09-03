Unilever откажется от нефти в своей продукции

Unilever откажется от нефти в своей продукцииКомпания заменит ее на растительные компоненты
Нидерландская компания Unilever потратит 1 млрд евро в течение 10 лет на сокращение объема продуктов переработки ископаемого топлива, используемых в производстве бытовой химии. Инициатива коснется не только собственного производства компании, которой принадлежит более 400 брендов, включая Cif, Domestos, Glorix, Coral, Omo и Persil. Часть суммы пойдет на то, чтобы помочь партнерам из цепи поставок внедрить новые технологии, позволяющие им обойтись без нефти.
В общей сложности вся цепь поставок Unilever генерирует 100 млн т выбросов углекислого газа в год, из которых на долю партнеров приходится 30%. Unilever стала первой корпорацией в секторе бытовой химии, которая инвестировала такую крупную сумму в сокращение своего углеродного следа.
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