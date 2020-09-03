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Unilever откажется от нефти в своей продукции

Компания заменит ее на растительные компоненты
Екатерина Максимушкина
Piroschka van de Wouw / Reuters

Нидерландская компания Unilever потратит 1 млрд евро в течение 10 лет на сокращение объема продуктов переработки ископаемого топлива, используемых в производстве бытовой химии. Инициатива коснется не только собственного производства компании, которой принадлежит более 400 брендов, включая Cif, Domestos, Glorix, Coral, Omo и Persil. Часть суммы пойдет на то, чтобы помочь партнерам из цепи поставок внедрить новые технологии, позволяющие им обойтись без нефти.

В общей сложности вся цепь поставок Unilever генерирует 100 млн т выбросов углекислого газа в год, из которых на долю партнеров приходится 30%. Unilever стала первой корпорацией в секторе бытовой химии, которая инвестировала такую крупную сумму в сокращение своего углеродного следа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных