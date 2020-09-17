Вице-премьер Белоусов проведет совещание по повышению налогов для металлургов

Вице-премьер Белоусов проведет совещание по повышению налогов для металлурговНа нем будет обсуждаться введение прогрессивной шкалы НДПИ, сообщил источник «Ведомостей»
Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на следующей неделе проведет совещание с бизнесом по теме увеличения НДПИ для металлургических компаний, сообщили источники «РИА Новости» и ТАСС. Источник «Ведомостей», знакомый с повесткой совещания, подтвердил эту информацию.
По словам источника «Ведомостей», на нем будет в том числе обсуждаться введение прогрессивной шкалы НДПИ для компаний металлургического сектора, которое может принести казне дополнительные 560 млрд рублей в год. Речь идет о введении прогрессивных ставок НДПИ с привязкой к экспортному нетбэку выручки, пояснил он. Он отметил, что обсуждение прогрессивной шкалы НДПИ обусловлено в том числе ростом цен на золото, платину и ряд других сырьевых товаров, которые позволили компаниям получить высокие прибыли и выплатить большой объем дивидендов. «Большая часть компаний сектора являются частными, поэтому государственная казна не в полном объеме получила дополнительные доходы», — сказал источник.
В Минфине не ответили на запрос «Ведомостей» на момент публикации материала. В аппарате Белоусова подтвердили проведение встречи 22 сентября. Там уточнили, что это «будет плановая регулярная встреча с членами бюро правления РСПП».
По данным газеты «Коммерсант», министерство финансов предлагает с 1 января 2021 года в 3,5 раза повысить налог на добычу некоторых удобрений и руд цветных металлов, что позволит казне привлечь дополнительные 90 млрд руб. в год.
Для металлургов повышение НДПИ – посильная задача, считают эксперты. Сейчас доля валовых налогов (НДПИ и таможенной пошлины) в выручке горнорудных компаний одна из самых низких по отраслям и не превышает 5%, в то время как для нефтяных компаний этот показатель варьируется от 60 до 64%, а у газовых — от 28 до 32%, свидетельствую расчеты Vygon Consulting. Доля налогов в EBITDA также различается кратно: 21% в цветной металлургии против 47% у газовиков и 64% у нефтяников.
«Диспропорции в налоговой нагрузке между сырьевыми отраслями существовали в России исторически, а при вступлении нашей страны в ВТО в 2012 г. разрыв только увеличился в связи с принятием обязательств по снижению (вплоть до обнуления) ставок экспортных пошлин на ряд сырьевых товаров, в том числе, никель, алюминий и медь», — говорит инвестиционный стратег «Арикапитал» Сергей Суверов. По его словам, снижение пошлин не повлекло за собой компенсации потерь бюджета за счет увеличения НДПИ, при этом «в нефтяной отрасли реализация “налогового манёвра” и введение отдельных дополнительных “надбавок” только увеличили налоговую нагрузку, отмечает эксперт.
Введение прогрессивной шкалы по НДПИ позволит государству получать дополнительный доход при росте цен на сырье, отмечает старший аналитик компании WMT Consult Валерий Андрианов. «За последние три года цены на палладий выросли в 3,3 раза, а на никель на 34,5%. При применении прогрессивной шкалы дополнительные доходы казны только за 2019 год составили бы более 280 млрд рублей, что вдвое больше, чем в среднем за предыдущие 5 лет», — подсчитал эксперт. Однако из-за действующего подхода к формированию налоговых поступлений государство не получило никаких дивидендов от благоприятной внешней конъюнктуры, отмечает Андрианов. По итогам 2019 года шесть крупнейших компаний сектора (за исключением «Евраза») выплатили акционерам более 663 млрд руб дивидендов.
В августе 2018 г. занимавший пост помощника президента Андрей Белоусов в письме президенту России Владимиру Путину предложил изъять у 14 металлургических, химических и нефтехимических компаний 513,66 млрд руб. сверхдоходов, которые те получили из-за изменения «внешней рыночной конъюнктуры», рассказывали «Ведомостям» собеседники в четырех компаниях, указанных в списке Белоусова.
Из письма Белоусова следовало, что горнодобывающие компании получили 1,5 трлн руб. EBITDA сверхдоходов из-за низкой налоговой нагрузки и улучшавшейся конъюнктуры мировых рынков. Белоусов предлагал увеличить налоги и получить дополнительно 114,2 млрд руб. с одного из крупнейших в мире производителей меди и никеля «Норникеля», с производителя алмазов «Алроса» – 67,28 млрд руб., с нефтехимической компании «Сибур» – 65,23 млрд руб., с металлургической «Северстали» – 43,31 млрд руб. С золотодобывающей компании сына сенатора Сулеймана Керимова «Полюс» предполагалось получить дополнительно в бюджет 58,19 млрд руб.