Вице-премьер Белоусов проведет совещание по повышению налогов для металлургов

Введение прогрессивной шкалы по НДПИ позволит государству получать дополнительный доход при росте цен на сырье, отмечает старший аналитик компании WMT Consult Валерий Андрианов. «За последние три года цены на палладий выросли в 3,3 раза, а на никель на 34,5%. При применении прогрессивной шкалы дополнительные доходы казны только за 2019 год составили бы более 280 млрд рублей, что вдвое больше, чем в среднем за предыдущие 5 лет», — подсчитал эксперт. Однако из-за действующего подхода к формированию налоговых поступлений государство не получило никаких дивидендов от благоприятной внешней конъюнктуры, отмечает Андрианов. По итогам 2019 года шесть крупнейших компаний сектора (за исключением «Евраза») выплатили акционерам более 663 млрд руб дивидендов.