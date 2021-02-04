«Роснефть» совместно с BP займется водородным бизнесом

«Роснефть» совместно с BP займется водородным бизнесомРазвитие ВИЭ поможет компаниям привлекать инвестиции, считают эксперты
«Роснефть» первой из российских нефтяных компаний решила развивать водородный бизнес. Как сообщила компания 4 февраля, партнером выступит британская BP. Они вместе изучат перспективы новых проектов с применением возобновляемых источников энергии (ВИЭ), а также использование технологий улавливания, утилизации и хранения СО2. Ранее в России о своём намерении создать водородный бизнес и новые технологии по утилизации вредных выбросов говорили «Газпром» и «Новатэк».
По данным Международного энергетического агентства (МЭА), в 2020 г. на ВИЭ пришлось около 90% прироста всех генерирующих мощностей в мире. Развитие возобновляемых источников энергии на нефтяных промыслах — одно из наиболее популярных сейчас направлений для снижения углеродного следа от добычи. Логично, что «Роснефть» также намерена этим заниматься, отмечает директор практики «Госрегулирование ТЭК» VYGON Consulting Дарья Козлова.
По ее словам, в России подходящие климатические условия для развития этого направления. В Арктике среднегодовая скорость ветра выше 6 м/с на суше и 8-9 м/с на шельфе, что сопоставимо с условиями Северного моря, где установленная мощность оффшорных ветряных ферм достигла 22,1 ГВт к 2019 г., говорит она. Сейчас около 20%, а в перспективе более 30% (за счет ввода месторождений Таймыра) добычи нефти России находится в регионах с высоким потенциалом развития ВИЭ и почти 100% со средней эффективностью, подчеркивает эксперт.
По ее оценке, Scope 2 (выбросы при потреблении тепло-, и электроэнергии) от добычи нефти в России составляет порядка 11 млн т СО2-эквивалента ежегодно. Развитие ВИЭ позволит российским нефтяникам сэкономить $275-550 млн в год на трансграничном углеродном регулировании (при ставках $25-50 за тонну), подчеркивает аналитик.
ЕС поставил цель стать углеродно-нейтральным к 2050 г., напоминает партнер департамента консалтинга Deloitte Йорг Дорлер. По его словам, на этом фоне потребление нефти в мире будет значительно сокращаться, что затронет всех основных производителей. При этом водород может сыграть важную роль в этих преобразованиях, а транспорт на водородном топливе может стать реальным конкурентом электромобилей, не исключает он.
Среди мировых игроков у BP одни из самых амбициозных планов по достижению углеродно-нейтрального баланса к 2050 г., говорит аналитик. Согласно стратегии компании, в течение 10 лет BP планирует увеличить ежегодные инвестиции в низкоуглеводные технологии в 10 раз, примерно до $5 млрд в год, активно развивая ВИЭ, биоэнергетику, разработки в области водородной энергетики и технологии улавливания, утилизации и хранения CO2.
В свою очередь, «Роснефть» к 2035 г. планирует предотвратить прямые и косвенные выбросы парниковых газов в объёме 20 млн т CO2-эквивалента, достичь интенсивности выбросов метана ниже 0,25%.
Поэтому совместные проекты «Роснефти» и BP в этой области могут стать достаточно конкурентными: BP намерена инвестировать значительные средства в ВИЭ, а «Роснефть» обладает большими запасами природного газа, и водород является одной из потенциальных возможностей для их коммерциализации, говорит Дорлер.
Согласно Энергостратегии РФ до 2035 г., водород, используемый сейчас в основном в химической и нефтехимической промышленности, в перспективе может стать новым энергоносителем, замещающим углеводороды, и сформировать «водородную экономику». По данным «Сколково», объем производства водорода в мире составляет порядка 65 млн т в год, при этом в России производится около 5 млн т.
Энергостратегия предусматривает экспорт водорода в размере 0,2 млн т к 2024 г. и 2 млн т к 2035 г. С учетом текущих и будущих масштабов газового бизнеса «Роснефти» в РФ, у компании есть серьезные основания задуматься как о производстве голубого (чистого) водорода, так и о снижении углеродного следа при будущем производстве и поставках СПГ, что также достижимо с помощью водорода, говорит директор по исследованиям VYGON Consulting Мария Белова.
Ранее «Роснефть» заявила о разработке, которая позволяет одновременно получать из природного или попутного газа водород и ароматические нефтехимические продукты, напоминает она. При переработке 1 млрд куб. м. природного газа или ПНГ можно получить 1 млрд куб. м. водорода и 0,5 млн т ароматических углеводородов (бензол, толуол). По ее мнению, на отработку и масштабирование данной технологии уйдет несколько лет. Белова не исключает, что «Роснефть» может начать производство водорода одновременно с «Газпромом» и Росатотом – то есть в 2024 г. По ее словам, в случае успешного масштабирования своей технологии производства водорода и плодотворного сотрудничества с ВР (что обеспечит выход в страны присутствия BP), это положительно скажется на капитализации «Роснефти».
С этим согласен Дорлер: «Некоторые глобальные суверенные фонды, такие как Норвежский фонд национального благосостояния, уже перестают инвестировать в активы по разведке и добыче нефти и газа. Таким образом, участие в безуглеродной экономике станет преимуществом с точки зрения того, как инвесторы будут оценивать энергетические компании в будущем».