«Роснефть» совместно с BP займется водородным бизнесом

Ранее «Роснефть» заявила о разработке, которая позволяет одновременно получать из природного или попутного газа водород и ароматические нефтехимические продукты, напоминает она. При переработке 1 млрд куб. м. природного газа или ПНГ можно получить 1 млрд куб. м. водорода и 0,5 млн т ароматических углеводородов (бензол, толуол). По ее мнению, на отработку и масштабирование данной технологии уйдет несколько лет. Белова не исключает, что «Роснефть» может начать производство водорода одновременно с «Газпромом» и Росатотом – то есть в 2024 г. По ее словам, в случае успешного масштабирования своей технологии производства водорода и плодотворного сотрудничества с ВР (что обеспечит выход в страны присутствия BP), это положительно скажется на капитализации «Роснефти».