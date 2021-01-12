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«Роснефть» открыла крупное газовое месторождение в Якутии

Ведомости

Компания «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» (входит в НК «Роснефть») открыла новое крупное газоконденсатное месторождение в результате бурения поисковой скважины на Нижнеджербинском лицензионном участке, сообщает пресс-служба предприятия.

«На баланс Государственной комиссии по запасам поставлены более 75 млрд м3 газа и 1,4 млн тонн газового конденсата», — говорится в сообщении. Отмечается, что специалисты подтвердили промышленную газоносность и высокую продуктивность месторождения.

Новое месторождение назвали именем одного из героев Великой Отечественной войны, уроженца Олекминского улуса Якутии Ивана Кульбертинова.

«Таас-Юрях Нефтегазодобыча» — дочерняя компания «Роснефти», реализующая масштабные геологоразведочные работы на территории Республики Саха (Якутия).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных