«Роснефть» открыла крупное газовое месторождение в Якутии
Компания «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» (входит в НК «Роснефть») открыла новое крупное газоконденсатное месторождение в результате бурения поисковой скважины на Нижнеджербинском лицензионном участке, сообщает пресс-служба предприятия.
«На баланс Государственной комиссии по запасам поставлены более 75 млрд м3 газа и 1,4 млн тонн газового конденсата», — говорится в сообщении. Отмечается, что специалисты подтвердили промышленную газоносность и высокую продуктивность месторождения.
Новое месторождение назвали именем одного из героев Великой Отечественной войны, уроженца Олекминского улуса Якутии Ивана Кульбертинова.
«Таас-Юрях Нефтегазодобыча» — дочерняя компания «Роснефти», реализующая масштабные геологоразведочные работы на территории Республики Саха (Якутия).