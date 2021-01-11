«Велес Капитал» оценила влияние проекта «Восток Ойл» на стоимость акций «Роснефти»
Стоимость акций «Роснефти» может вырасти на 26% в течение года за счёт реализации проекта «Восток Ойл», говорится в обзоре инвестиционной компании «Велес Капитал», который имеется в распоряжении «Ведомостей».
«Мы полагаем, что рынком проект учтён не полностью, что потенциально сулит акциям рост в 26% на горизонте года», — отмечается в обзоре.
По оценке аналитиков, справедливая цена акций «Роснефти» составляет 596 рублей за бумагу, при этом текущая цена составляет 474,6 рубля.
Потенциал добычи проекта «Восток ойл» составляет 115 млн тонн в год к середине 2030-х годов. (В 2019 году «Роснефть» всего добыла 230 млн тонн нефти).
Согласно оценкам агентства Argus, нефть с проекта «Восток Ойл» превосходит по своим характеристикам Brent и ESPO, что обеспечивает премию в размере $10-12 за баррель к Brent.
По расчётам аналитиков «Велес Капитала», нефтяная часть проекта имеет NPV (чистая приведённая стоимость) на уровне 7,3 трлн рублей. «Ожидается, что общая сумма капитальных вложений в проект составит 10-11 трлн руб. При этом компания не намерена привлекать долг для финансирования проекта», — отмечается в обзоре.
Проект «Роснефти» «Восток ойл» включает Лодочное, Ванкорское, Сузунское, Тагульское, Пайяхское и другие месторождения, которые находятся на Таймырском полуострове на севере Красноярского края. Ресурсный потенциал проекта «Восток ойл» — легкая малосернистая нефть, превосходящая по своим качествам другие марки нефти. Потенциал поставки нефти на сырьевые рынки оценивается в 2024 г. в 25 млн т, в 2027 г. – 50 млн т и к 2030 г. – до 115 млн т. Также в рамках проекта планируется построить завод по производству СПГ.