«Велес Капитал» оценила влияние проекта «Восток Ойл» на стоимость акций «Роснефти»

Проект «Роснефти» «Восток ойл» включает Лодочное, Ванкорское, Сузунское, Тагульское, Пайяхское и другие месторождения, которые находятся на Таймырском полуострове на севере Красноярского края. Ресурсный потенциал проекта «Восток ойл» — легкая малосернистая нефть, превосходящая по своим качествам другие марки нефти. Потенциал поставки нефти на сырьевые рынки оценивается в 2024 г. в 25 млн т, в 2027 г. – 50 млн т и к 2030 г. – до 115 млн т. Также в рамках проекта планируется построить завод по производству СПГ.