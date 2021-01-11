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«Велес Капитал» оценила влияние проекта «Восток Ойл» на стоимость акций «Роснефти»

Ведомости

Стоимость акций «Роснефти» может вырасти на 26% в течение года за счёт реализации проекта «Восток Ойл», говорится в обзоре инвестиционной компании «Велес Капитал», который имеется в распоряжении «Ведомостей».

«Мы полагаем, что рынком проект учтён не полностью, что потенциально сулит акциям рост в 26% на горизонте года», — отмечается в обзоре.

По оценке аналитиков, справедливая цена акций «Роснефти» составляет 596 рублей за бумагу, при этом текущая цена составляет 474,6 рубля.

Потенциал добычи проекта «Восток ойл» составляет 115 млн тонн в год к середине 2030-х годов. (В 2019 году «Роснефть» всего добыла 230 млн тонн нефти). 

Согласно оценкам агентства Argus, нефть с проекта «Восток Ойл» превосходит по своим характеристикам Brent и ESPO, что обеспечивает премию в размере $10-12 за баррель к Brent.

По расчётам аналитиков «Велес Капитала», нефтяная часть проекта имеет NPV (чистая приведённая стоимость) на уровне 7,3 трлн рублей. «Ожидается, что общая сумма капитальных вложений в проект составит 10-11 трлн руб. При этом компания не намерена привлекать долг для финансирования проекта», — отмечается в обзоре.

Проект «Роснефти» «Восток ойл» включает Лодочное, Ванкорское, Сузунское, Тагульское, Пайяхское и другие месторождения, которые находятся на Таймырском полуострове на севере Красноярского края. Ресурсный потенциал проекта «Восток ойл» — легкая малосернистая нефть, превосходящая по своим качествам другие марки нефти. Потенциал поставки нефти на сырьевые рынки оценивается в 2024 г. в 25 млн т, в 2027 г. – 50 млн т и к 2030 г. – до 115 млн т. Также в рамках проекта планируется построить завод по производству СПГ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных