Чиновники придумали новый механизм сдерживания цен на зерно в России

Чиновники придумали новый механизм сдерживания цен на зерно в РоссииЭто может серьезно ударить по бизнесу аграриев, считают эксперты
Минсельхоз и Минэкономразвития разработали новый механизм сдерживания цен на пшеницу, сообщил 4 февраля министр экономического развития Максим Решетников. По его словам, будет установлена плавающая пошлина, которая рассчитана на долгосрочную перспективу.
Она составит 70% от разницы между рыночной и базовой ценой. Так, базовая стоимость для пшеницы установлена в размере $200 за 1 т, а для кукурузы и ячменя – $185 за 1 т. Индикатор рыночной цены будет рассчитывать Московская биржа на основе данных экспортеров, которые должны отчитаться площадке о стоимости заключенных контрактов. Публиковать такие данные биржа начнет с 1 апреля, а сами пошлины станут действовать со 2 июня 2021 г., сообщил министр.
Кроме того, по его словам, новый механизм предусматривает возврат денег, собранных в виде пошлин в бюджеты регионов для субсидирования аграриев. По предварительным оценкам, господдержка из этих средств может составить 40 млрд руб. уже в 2021 г., уточняет представитель Минсельхоза. Аграрии, по его словам, получат компенсацию части затрат на производство и продажу зерна. Он добавляет, что финансирование будет распределено между регионами в зависимости от их доли в валовом производстве зерна, при этом для сибирских и дальневосточных регионов будут применяться повышающие коэффициенты. Это позволит не допустить снижения доходности аграриев и производства продукции.