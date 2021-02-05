Чиновники придумали новый механизм сдерживания цен на зерно в России

Кроме того, по его словам, новый механизм предусматривает возврат денег, собранных в виде пошлин в бюджеты регионов для субсидирования аграриев. По предварительным оценкам, господдержка из этих средств может составить 40 млрд руб. уже в 2021 г., уточняет представитель Минсельхоза. Аграрии, по его словам, получат компенсацию части затрат на производство и продажу зерна. Он добавляет, что финансирование будет распределено между регионами в зависимости от их доли в валовом производстве зерна, при этом для сибирских и дальневосточных регионов будут применяться повышающие коэффициенты. Это позволит не допустить снижения доходности аграриев и производства продукции.