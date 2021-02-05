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Чиновники придумали новый механизм сдерживания цен на зерно в России

Это может серьезно ударить по бизнесу аграриев, считают эксперты
Екатерина Бурлакова
Плавающие пошлины могут привести к «постепенному угасанию» отрасли растениеводства /Евгений Разумный / Ведомости

Минсельхоз и Минэкономразвития разработали новый механизм сдерживания цен на пшеницу, сообщил 4 февраля министр экономического развития Максим Решетников. По его словам, будет установлена плавающая пошлина, которая рассчитана на долгосрочную перспективу.

Она составит 70% от разницы между рыночной и базовой ценой. Так, базовая стоимость для пшеницы установлена в размере $200 за 1 т, а для кукурузы и ячменя – $185 за 1 т. Индикатор рыночной цены будет рассчитывать Московская биржа на основе данных экспортеров, которые должны отчитаться площадке о стоимости заключенных контрактов. Публиковать такие данные биржа начнет с 1 апреля, а сами пошлины станут действовать со 2 июня 2021 г., сообщил министр.

Кроме того, по его словам, новый механизм предусматривает возврат денег, собранных в виде пошлин в бюджеты регионов для субсидирования аграриев. По предварительным оценкам, господдержка из этих средств может составить 40 млрд руб. уже в 2021 г., уточняет представитель Минсельхоза. Аграрии, по его словам, получат компенсацию части затрат на производство и продажу зерна. Он добавляет, что финансирование будет распределено между регионами в зависимости от их доли в валовом производстве зерна, при этом для сибирских и дальневосточных регионов будут применяться повышающие коэффициенты. Это позволит не допустить снижения доходности аграриев и производства продукции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных