Россия экспортировала рекордное количество пшеницы

За период с июля 2020 г. по январь 2021-го Россия экспортировала 29 млн т пшеницы и это тоже рекордное значение, добавляет Павенский. Похожие данные – 29,9 млн т – и у гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрия Рылько. Он тоже называет это самым высоким показателем за всю историю. Только в январе, по словам Рылько, было экспортировано 3,2 млн т пшеницы, что стало абсолютным рекордом для отгрузок за этот месяц за всю историю наблюдений. Он уточняет, что это в 1,5 раза больше, чем в январе прошлого года. Это подтверждает и Павенский, но его оценка чуть выше – 3,4 млн т.