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Россия экспортировала рекордное количество пшеницы

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Екатерина Бурлакова
Рекордное начало года в экcпорте зерна все же не обещает рекорда за сезон /Евгений Разумный / Ведомости

Экспорт зерновых с начала текущего сельскохозяйственного сезона (длится с июля 2020 г. по июнь 2021 г.) по январь составил 34,3 млн т, это на 25% больше аналогичного периода прошлого года и самый высокий показатель за всю историю рынка, сообщил «Ведомостям» руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский. Он напоминает, что предыдущий рекорд был установлен в 2018/19 г., когда Россия за июль – январь отгрузила 32,15 млн т зерна.

За период с июля 2020 г. по январь 2021-го Россия экспортировала 29 млн т пшеницы и это тоже рекордное значение, добавляет Павенский. Похожие данные – 29,9 млн т – и у гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрия Рылько. Он тоже называет это самым высоким показателем за всю историю. Только в январе, по словам Рылько, было экспортировано 3,2 млн т пшеницы, что стало абсолютным рекордом для отгрузок за этот месяц за всю историю наблюдений. Он уточняет, что это в 1,5 раза больше, чем в январе прошлого года. Это подтверждает и Павенский, но его оценка чуть выше – 3,4 млн т.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных