Губернаторы заступились за зеленую энергогенерацию

Как писали «Ведомости», сейчас в кабинете министров дискутируют по поводу программы поддержки ВИЭ до 2035 г. В конце прошлого года шла речь о 437 млрд руб., но глава Минэкономразвития Максим Решетников настаивал на более чем двукратном сокращении ранее обсуждавшихся объемов – до 200 млрд руб. Минэк опасается, что из-за повышенных платежей потребителей оптовые энерготарифы не удастся удержать в пределах инфляции. Но в конце прошлого года Минэнерго и Минэкономразвития договорились о компромиссной цифре – 306 млрд руб. (в Минэке подтвердили это «Ведомостям», в Минэнерго отказались от комментариев).