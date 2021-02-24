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Губернаторы заступились за зеленую энергогенерацию

Регионы просят правительство не снижать финансирование ВИЭ
Александр Волобуев
Даже 3–4%-ная доля ВИЭ в энергобалансе страны, которую хотят достичь к 2035 г., слишком мала в контексте декарбонизации /АЛЕКСЕЙ ПАВЛИШАК / ТАСС

Главы Бурятии, Калининградской и Ульяновской областей попросили правительство России не сокращать объем программы поддержки зеленой генерации в стране. Сегодня в РФ реализуется программа стимулирования строительства возобновляемых источников энергии (ВИЭ) – солнечных (СЭС) и ветряных (ВЭС) электростанций и малых ГЭС, которая завершится в 2024 г. Поддержка осуществляется через механизм заключения с инвесторами договоров на поставку мощности, гарантирующих им базовую доходность в 12% в год за счет повышенных платежей потребителей оптового энергорынка.

Как писали «Ведомости», сейчас в кабинете министров дискутируют по поводу программы поддержки ВИЭ до 2035 г. В конце прошлого года шла речь о 437 млрд руб., но глава Минэкономразвития Максим Решетников настаивал на более чем двукратном сокращении ранее обсуждавшихся объемов – до 200 млрд руб. Минэк опасается, что из-за повышенных платежей потребителей оптовые энерготарифы не удастся удержать в пределах инфляции. Но в конце прошлого года Минэнерго и Минэкономразвития договорились о компромиссной цифре – 306 млрд руб. (в Минэке подтвердили это «Ведомостям», в Минэнерго отказались от комментариев).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных