Губернаторы заступились за зеленую энергогенерацию

Губернаторы заступились за зеленую энергогенерациюРегионы просят правительство не снижать финансирование ВИЭ
Главы Бурятии, Калининградской и Ульяновской областей попросили правительство России не сокращать объем программы поддержки зеленой генерации в стране. Сегодня в РФ реализуется программа стимулирования строительства возобновляемых источников энергии (ВИЭ) – солнечных (СЭС) и ветряных (ВЭС) электростанций и малых ГЭС, которая завершится в 2024 г. Поддержка осуществляется через механизм заключения с инвесторами договоров на поставку мощности, гарантирующих им базовую доходность в 12% в год за счет повышенных платежей потребителей оптового энергорынка.
Как писали «Ведомости», сейчас в кабинете министров дискутируют по поводу программы поддержки ВИЭ до 2035 г. В конце прошлого года шла речь о 437 млрд руб., но глава Минэкономразвития Максим Решетников настаивал на более чем двукратном сокращении ранее обсуждавшихся объемов – до 200 млрд руб. Минэк опасается, что из-за повышенных платежей потребителей оптовые энерготарифы не удастся удержать в пределах инфляции. Но в конце прошлого года Минэнерго и Минэкономразвития договорились о компромиссной цифре – 306 млрд руб. (в Минэке подтвердили это «Ведомостям», в Минэнерго отказались от комментариев).