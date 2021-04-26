Сети «Мясновъ» и «Отдохни» объединятся

Сети «Мясновъ» и «Отдохни» объединятсяСовладельцы «Черкизово» получат около 30% в новой компании
В Федеральную антимонопольную службу (ФАС) поступило ходатайство компании «Отдохни-77» о приобретении 99,9% долей в уставном капитале ООО «Мясновъ-77», следует из информации на сайте ведомства. Эти юридические лица управляют сетями продуктовых магазинов «Мясновъ» и алкомаркетов «Отдохни», работающих в Москве и Нижнем Новгороде. Подача ходатайства в ФАС связана с планами владельцев компаний изменить структуру бизнеса, говорит человек, близкий к одной из них, не уточняя деталей.
Собственники у «Мясновъ» и «Отдохни» частично общие. Так, основателям обеих сетей Владлену Альтшуллеру и Светлане Караевой принадлежат по 40% в «Отдохни-77». А вот в «Мясновъ-77» у них 40% и 10%, соответственно, следует из данных ЕГРЮЛ. Оставшиеся 50% долей в последней — у совладельцев группы «Черкизово» Сергея и Евгения Михайловых.
Структура владения алкогольными и продуктовыми магазинами сложная, поэтому ее планируется упростить: вместо множества юридических лиц будет создана одна компания, которая будет ими управлять, сообщил «Ведомостям» представитель Михайлова. После всех изменений, по его словам, совладельцы «Черкизово» получат суммарно около 30% в объединенной компании. Как изменятся доли других совладельцев, он не уточняет. Связаться с Караевой и Альтшуллером не удалось, запрос в «Мясновъ» остался без ответа.
По данным «Infoline-аналитики», на 31 марта 2021 г. работало 284 магазина «Отдохни» и 308 магазинов «Мясновъ» в Москве и Нижнем Новгороде. Их общая торговая площадь около 73 400 кв. м. Суммарная выручка в 2020 г. увеличилась на 17% до 32,6 млрд руб. без НДС, чистая прибыль — на 11,6% до 525,7 млн руб. Сетями управляет компания «Куулклевер». Особенность сети «Мясновъ» в том, что большую долю в ассортименте занимает собственное производство и свежая продукция, говорит гендиректор Infoline-аналитики Михаил Бурмистров.
В 2019 г. издание The Village сообщало о новой концепции ритейлера. Если раньше «Мясновъ» и «Отдохни» выглядели как два отдельных магазина, расположенных рядом, то обновленные точки стали открываться под общей вывеской «Куулклевер». Они стали более современными: из них исчезли прилавки, появилась открытая выкладка товара, кассы самообслуживания и т. д. За 2020 г. компания планировала обновить 70% точек, сообщала The Village Караева. Реконструкцию одного супермаркета она оценивала в 10–12 млн руб.
Нижегородский и московский кластер ритейлера были обособлены, говорит Бурмистров. Но компания растет, и в 2019 г. запустила масштабную программу обновления торговых объектов. Объединение облегчит управление, сделает бизнес более понятным и прозрачным, в том числе и для потенциальных инвесторов, считает он.