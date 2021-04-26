Сети «Мясновъ» и «Отдохни» объединятся

По данным «Infoline-аналитики», на 31 марта 2021 г. работало 284 магазина «Отдохни» и 308 магазинов «Мясновъ» в Москве и Нижнем Новгороде. Их общая торговая площадь около 73 400 кв. м. Суммарная выручка в 2020 г. увеличилась на 17% до 32,6 млрд руб. без НДС, чистая прибыль — на 11,6% до 525,7 млн руб. Сетями управляет компания «Куулклевер». Особенность сети «Мясновъ» в том, что большую долю в ассортименте занимает собственное производство и свежая продукция, говорит гендиректор Infoline-аналитики Михаил Бурмистров.