В 2020 году цены на импортные фармсубстанции выросли на рекордные 24%

Одной из причин рекордного показателя в 2020 г. тоже стала девальвация рубля, падение достигло 20%. За отчетный период в российской валюте оплачивалось только 15,8% всех поставок субстанций, при этом на долю доллара пришлось 69,4% всех платежей. Однако прежде всего на ситуацию повлиял дефицит сырья, возникший из-за пандемии COVID-19, отмечается в исследовании. Это подтверждают и российские производители. В 2020 г. выросла стоимость в первую очередь тех субстанций, которые используются для производства препаратов, применяемых при лечении COVID-19, рассказал «Ведомостям» главный исполнительный директор «Озон хэлскеа» (выпускает азитромицин, левофлоксацин и др.) Андрей Горшков. Это около 30 наименований, уточнил он. Это подтверждает и гендиректор «Биннофарм групп» Рустем Муратов. Речь идет о субстанциях для азитромицина, кларитромицина, парацетамола, цефтриаксона и других препаратов, уточнил он. По словам Горшкова, такие вещества импортируются из Индии и Китая и некоторые поставщики «повели себя эгоистично», ограничив отгрузки веществ в интересах производителей в своих странах. В результате дефицит возник во всем мире, и в условиях повышенного спроса цены на них действительно выросли.