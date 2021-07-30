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«Норникель» получил новый экологический иск почти на 60 млрд рублей

Его удовлетворение может привести к очередному снижению дивидендов ГМК
Денис Ильюшенков Александр Волобуев
В России пока нет работающей методики оценки ущерба биоресурсам /Денис Кожевников / ТАСС

Росрыболовство подало иск в Арбитражный суд Красноярского края к структуре «Норникеля» – Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК) о взыскании ущерба водным биоресурсам на 58,65 млрд руб., сообщила пресс-служба ведомства 29 июля. 

В Росрыболовстве пояснили, что размер нанесенного компанией вреда включает в себя прямой ущерб из-за гибели рыбы в размере 3,6 млрд руб., а также затраты на восстановление нарушенного состояния водных биоресурсов – еще 55 млрд руб. В суд обратилось енисейское территориальное отделение ведомства. Причиной стала авария на принадлежащей НТЭК Норильской ТЭЦ-3 в мае 2020 г. За нее «Норникель» уже заплатил 146,2 млрд руб. по иску Росприроднадзора.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных