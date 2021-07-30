«Норникель» получил новый экологический иск почти на 60 млрд рублей

«Норникель» получил новый экологический иск почти на 60 млрд рублейЕго удовлетворение может привести к очередному снижению дивидендов ГМК
Росрыболовство подало иск в Арбитражный суд Красноярского края к структуре «Норникеля» – Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК) о взыскании ущерба водным биоресурсам на 58,65 млрд руб., сообщила пресс-служба ведомства 29 июля.
В Росрыболовстве пояснили, что размер нанесенного компанией вреда включает в себя прямой ущерб из-за гибели рыбы в размере 3,6 млрд руб., а также затраты на восстановление нарушенного состояния водных биоресурсов – еще 55 млрд руб. В суд обратилось енисейское территориальное отделение ведомства. Причиной стала авария на принадлежащей НТЭК Норильской ТЭЦ-3 в мае 2020 г. За нее «Норникель» уже заплатил 146,2 млрд руб. по иску Росприроднадзора.
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