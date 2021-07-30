«Норникель» получил новый экологический иск почти на 60 млрд рублей

В Росрыболовстве пояснили, что размер нанесенного компанией вреда включает в себя прямой ущерб из-за гибели рыбы в размере 3,6 млрд руб., а также затраты на восстановление нарушенного состояния водных биоресурсов – еще 55 млрд руб. В суд обратилось енисейское территориальное отделение ведомства. Причиной стала авария на принадлежащей НТЭК Норильской ТЭЦ-3 в мае 2020 г. За нее «Норникель» уже заплатил 146,2 млрд руб. по иску Росприроднадзора.