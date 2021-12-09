Новогодние поездки по России подешевели

Новогодние поездки по России подешевелиА отдых за границей, наоборот, подорожал на 30–60%
Туры в города России на новогодние праздники в этом году подешевели на 17% по сравнению с допандемийным 2019 годом и на 12% по сравнению с 2020 г., подсчитали сервисы «Тинькофф путешествия» и Travelata.ru. Их представители связывают это с увеличением количества предложения со стороны локальных туроператоров, а также с введением QR-кодов в различных регионах.
Это подтверждает и вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин, который отмечает, что в этом году еще и цены на перелеты по внутренним направлениям были на 10–40% дешевле, а это также повлияло на конечную стоимость туров. Средняя стоимость авиабилета на одного пассажира составляет 11 680 руб. на человека туда-обратно, а это почти на 15,3% ниже, чем было в период новогодних праздников 2019/20 г., говорит руководитель пресс-службы OneTwoTrip Елена Шелехова.
К примеру, по ее данным, авиабилет в Москву из других городов обходится в 9200 руб. (на 28,8% ниже, чем два года назад), в Санкт-Петербург – в 10 800 руб. (-17,8%), в Сочи – в 14 800 руб. (-12,2%), в Краснодар – в 12 500 руб. (-9,9% ). И лишь стоимость перелета в Минеральные Воды не изменилась: она составляет 14 400 руб. Похожие данные и у сервиса «Туту.ру». Самый популярный маршрут, по словам его представителя, – Москва – Сочи, средняя стоимость билета – 12 408 руб. в оба конца, а это на 10% дешевле, чем два года назад. На 15% подешевели билеты из Москвы в Краснодар, до 8302 руб., на 1% – из российской столицы в Симферополь (до 11 338 руб.). Данные сервиса Aviasales показывают, что цены на билеты на Новый год в Москву, Петербург, Сочи, Краснодар и Минеральные Воды за два года подешевели на 1000–2000 руб.
В некоторых городах подешевели на новогодние праздники и гостиницы. По данным сервиса Ostrovok.ru, средняя стоимость номера в Москве на эти дни составляет 2800 руб. за ночь, а это почти на 40% ниже, чем было два года назад. На 11% (6900 руб.) дешевле будет стоить остановиться в отелях Ялты, на 9% – в точках размещения Сочи (4700 руб.).
Но есть и исключения. Гостиницы Красной Поляны, наоборот, подорожали в 1,5 раза до 17 000 руб. за ночь. Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе подтверждает, что на самые популярные направления цены все же выросли, к таким она относит и Красную Поляну. Цена в отелях Севастополя, по данным Ostrovok.ru, увеличилась на 10% до 4800 руб. А вот в Санкт-Петербурге средняя стоимость не изменилась (3900 руб.). Традиционные туроператоры уверяют, что туры на новогодние праздники не подешевели и остаются на уровне 2019 г. или чуть выше.
По данным генерального директора туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкина, цена в среднем увеличилась на 5% к сезону прошлого года и на 18% к 2019 г. Так, съездить на 4–5 дней (самая востребованная продолжительность тура) на Новый год в Краснодарский край (без Красной Поляны) обойдется в 25 000–27 000 руб., включая перелет. Красная Поляна как горнолыжное и очень востребованное направление обойдется уже в 35 000–45 000 руб., а отдых в Минеральных Водах встанет в 40 000–42 000 руб. Разница в ценах за поездку, которая получается при самостоятельном бронировании и при покупке организованного тура, связана с тем, что в первом случае туристы обычно выбирают самые бюджетные варианты – «1–2 звезды», которые как раз подешевели, объясняет Ломидзе. А более качественные средства размещения, по ее словам, которые, как правило, и включаются в туры, подорожали, что неизбежно отразилось на стоимости поездок.