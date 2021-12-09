Новогодние поездки по России подешевели

К примеру, по ее данным, авиабилет в Москву из других городов обходится в 9200 руб. (на 28,8% ниже, чем два года назад), в Санкт-Петербург – в 10 800 руб. (-17,8%), в Сочи – в 14 800 руб. (-12,2%), в Краснодар – в 12 500 руб. (-9,9% ). И лишь стоимость перелета в Минеральные Воды не изменилась: она составляет 14 400 руб. Похожие данные и у сервиса «Туту.ру». Самый популярный маршрут, по словам его представителя, – Москва – Сочи, средняя стоимость билета – 12 408 руб. в оба конца, а это на 10% дешевле, чем два года назад. На 15% подешевели билеты из Москвы в Краснодар, до 8302 руб., на 1% – из российской столицы в Симферополь (до 11 338 руб.). Данные сервиса Aviasales показывают, что цены на билеты на Новый год в Москву, Петербург, Сочи, Краснодар и Минеральные Воды за два года подешевели на 1000–2000 руб.