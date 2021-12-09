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ММК больше не ставит целью продажу турецкой MMK Metalurji

Цены на прокат высокие, завод приносит прибыль и при этом считается зеленым активом
Василий Милькин
MMK Metalurji

Группа ММК Виктора Рашникова рассматривает свой турецкий актив ММК Metalurji как привлекательный сегмент бизнеса, поэтому намерена вывести комплекс на полную мощность и не ставит цель по его продаже. Об этом заявил в интервью «Ведомостям» генеральный директор ММК Павел Шиляев.

Он заявил, что актуальный план предполагает вывод MMK Metalurji на максимальную мощность в 2–2,2 млн т стали в год. С июля 2021 г. на комплексе возобновилось электросталеплавильное производство. По словам Шиляева, турецкая компания ежемесячно наращивает производство. В ноябре оно составило 80 000 т (против плановых 75 000 т), в декабре план – 100 000 т. «Наша задача – выйти на целевую проектную мощность в течение года, а в целом до начала 2023 г. мы произведем там порядка 1,7 млн т», – отметил гендиректор ММК.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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