ММК больше не ставит целью продажу турецкой MMK Metalurji

ММК больше не ставит целью продажу турецкой MMK MetalurjiЦены на прокат высокие, завод приносит прибыль и при этом считается зеленым активом
Группа ММК Виктора Рашникова рассматривает свой турецкий актив ММК Metalurji как привлекательный сегмент бизнеса, поэтому намерена вывести комплекс на полную мощность и не ставит цель по его продаже. Об этом заявил в интервью «Ведомостям» генеральный директор ММК Павел Шиляев.
Он заявил, что актуальный план предполагает вывод MMK Metalurji на максимальную мощность в 2–2,2 млн т стали в год. С июля 2021 г. на комплексе возобновилось электросталеплавильное производство. По словам Шиляева, турецкая компания ежемесячно наращивает производство. В ноябре оно составило 80 000 т (против плановых 75 000 т), в декабре план – 100 000 т. «Наша задача – выйти на целевую проектную мощность в течение года, а в целом до начала 2023 г. мы произведем там порядка 1,7 млн т», – отметил гендиректор ММК.