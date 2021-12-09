ММК больше не ставит целью продажу турецкой MMK Metalurji

Он заявил, что актуальный план предполагает вывод MMK Metalurji на максимальную мощность в 2–2,2 млн т стали в год. С июля 2021 г. на комплексе возобновилось электросталеплавильное производство. По словам Шиляева, турецкая компания ежемесячно наращивает производство. В ноябре оно составило 80 000 т (против плановых 75 000 т), в декабре план – 100 000 т. «Наша задача – выйти на целевую проектную мощность в течение года, а в целом до начала 2023 г. мы произведем там порядка 1,7 млн т», – отметил гендиректор ММК.