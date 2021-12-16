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Пандемия COVID-19 лишила «Камаз» квалифицированных рабочих

Автоконцерн завез мигрантов из Узбекистана и подумывает о привлечении заключенных
Денис Ильюшенков
К дефициту рабочей силы привел высокий восстановительный рост ВВП в стране и это оказывает серьезное давление на «Камаз» / Максим Богодвид / РИА Новости

«Камаз», нуждаясь в трудовой силе, в этом году впервые привлек к работе мигрантов – на предприятии работает 450 человек из Узбекистана, рассказал журналистам 16 декабря гендиректор «Камаза» Сергей Когогин. По его словам, рассматривается также возможность привлечения заключенных по программе ФСИН.

Причиной этого, по словам Когогина, стало то, что в период карантинных ограничений 2020 г. пришлось отправить на удаленную работу 1900 человек пенсионного возраста старше 60 лет. Те из них, кто работал на конвейере, по сути, оказались в вынужденном отпуске. В итоге половина из отправленных на карантин не вернулись к работе на предприятии после снятия ограничений весной 2021 г., сказал он.

«Кто-то сам решил, что больше не будет работать, кого-то из-за страха перед ковидом не пустили родственники. А это все высококлассные специалисты. Одномоментно мы лишились почти 1000 человек. Для нас это много», – посетовал Когогин. Общая численность персонала «Камаза» – примерно 32 000 человек.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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