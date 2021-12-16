Пандемия COVID-19 лишила «Камаз» квалифицированных рабочих

Причиной этого, по словам Когогина, стало то, что в период карантинных ограничений 2020 г. пришлось отправить на удаленную работу 1900 человек пенсионного возраста старше 60 лет. Те из них, кто работал на конвейере, по сути, оказались в вынужденном отпуске. В итоге половина из отправленных на карантин не вернулись к работе на предприятии после снятия ограничений весной 2021 г., сказал он.