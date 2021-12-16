Пандемия COVID-19 лишила «Камаз» квалифицированных рабочих

Пандемия COVID-19 лишила «Камаз» квалифицированных рабочихАвтоконцерн завез мигрантов из Узбекистана и подумывает о привлечении заключенных
«Камаз», нуждаясь в трудовой силе, в этом году впервые привлек к работе мигрантов – на предприятии работает 450 человек из Узбекистана, рассказал журналистам 16 декабря гендиректор «Камаза» Сергей Когогин. По его словам, рассматривается также возможность привлечения заключенных по программе ФСИН.
Причиной этого, по словам Когогина, стало то, что в период карантинных ограничений 2020 г. пришлось отправить на удаленную работу 1900 человек пенсионного возраста старше 60 лет. Те из них, кто работал на конвейере, по сути, оказались в вынужденном отпуске. В итоге половина из отправленных на карантин не вернулись к работе на предприятии после снятия ограничений весной 2021 г., сказал он.
«Кто-то сам решил, что больше не будет работать, кого-то из-за страха перед ковидом не пустили родственники. А это все высококлассные специалисты. Одномоментно мы лишились почти 1000 человек. Для нас это много», – посетовал Когогин. Общая численность персонала «Камаза» – примерно 32 000 человек.