Доходный дом Веры Фирсановой в центре Москвы могут переделать в офис

Доходный дом Веры Фирсановой в центре Москвы могут переделать в офисФирма, которую связывают с семьей Аркадия Ротенберга, выкупает часть Сандуновских бань
Компания «ВК холдингс» стала победителем аукциона по продаже имущества АО «Прогресс», которому принадлежит часть комплекса Сандуновских бань на Неглинной улице в центре Москвы. Это следует из протокола торгов, опубликованного на сайте электронной торговой площадки «Альфалот». За пять объектов недвижимости общей площадью около 10 000 кв. м она при стартовой цене в 2,76 млрд руб. согласилась заплатить 2,89 млрд руб. В торгах также принимало участие ООО «Первый», созданное семьей Александра Ракшина, основателя сибирского ритейлера «Мария-Ра», следует из протокола.
Купленные «ВК холдингс» объекты недвижимости включают в себя памятник истории – доходный дом предпринимателя и мецената Веры Фирсановой. Он является частью архитектурного комплекса знаменитых Сандуновских бань, которые были построены актером Силой Сандуновым в 1808 г. Здание пережило пожар во время захвата Москвы Наполеоном в 1812 г. До революции 1917 г. в доме Фирсановой располагались жилые квартиры. В них, в частности, жили писатель Антон Чехов и его жена, актриса Ольга Книппер. Последний собственник памятника – «Прогресс», как следует из судебных материалов, был связан с фирмой «АНПЗ-продукт» – бывшим дистрибутором Антипинского нефтеперерабатывающего завода (АНПЗ). Владелец последнего Дмитрий Мазуров в 2019 г. был арестован по обвинению в присвоении средств Сбербанка ($29 млн) и растрате 437 млн руб., принадлежавших АНПЗ. Сам «Прогресс» пытался перестроить одно из зданий на Неглинной в гостиницу, но сделать это не успел.
«ВК холдингс» принадлежит бизнесмену Владимиру Кокорину. Ранее два консультанта, работавшие с этой фирмой, предполагали, что эта фирма может действовать в интересах семьи Аркадия Ротенберга. Об этом же говорил и один из его знакомых. Они обращали внимание на то, что еще в 2018 г. «ВК холдингс» выкупила у сына миллиардера – Игоря Ротенберга – 13,4% акций Тульского патронного завода. Менеджер предприятия позже говорил «Ведомостям», что сделка по продаже долей оборонного завода связана с наложенными на Ротенберга санкциями США.
Из аудиторского заключения к бухгалтерской отчетности «ВК холдингс» за 2019 г. следует, что она также инвестировала в акции Ульяновского патронного завода. Одним из его бенефициаров до 2017 г. также был Игорь Ротенберг (более поздних данных нет). У компании есть и другие пересечения с семьей миллиардера. Кокорину принадлежит 33% фирмы «ГДВ менеджмент», ее совладельцы – Георгий Коряшкин и Дмитрий Афанасенко. Оба ранее входили в совет директоров компании «Мостотрест» Аркадия Ротенберга. Коряшкин также бывший член совета директоров завода «Кристалл» и компании «Энпиви инжиниринг» (их участники рынка также связывали с миллиардером).
Представитель семьи Ротенбергов сообщил «Ведомостям», что никакого отношения к «ВК холдингс» и ее деятельности она не имеет. На вопрос о связи с Ротенбергами Кокорин заявил, что он самостоятельный бизнесмен. Покупка актива – его личная инвестиция, уточнил он. По его словам, источником для покупки зданий послужили собственные средства, полученные за последние несколько лет от инвестиций, а также доходы от активов, принадлежащих компании. Стоимость актива, говорит Кокорин, была не слишком высокой, чтобы привлекать в него крупных партнеров. Решение о приобретении здания дома Фирсановой он объясняет инвестиционной привлекательностью объекта. По его словам, сумма его покупки позволяет удвоить капитализацию комплекса в течение двух лет.
Ранее «ВК холдингс» стала залоговым кредитором «Прогресса», она выкупила у «Абсолют банка» права требования к ней на 2,57 млрд руб. Как говорили ранее «Ведомостям» юристы, если бы торги не состоялись, то компания могла бы оставить предмет залога себе.
Что «ВК холдингс» планирует делать с купленным активом, Кокорин не сказал. Партнер Colliers Станислав Бибик считает, что там можно разместить офисы (так как на этом рынке наблюдается дефицит качественных помещений), а также объекты стрит-ритейла. Директор направления продаж и приобретений департамента финансовых рынков и инвестиций Knight Frank Ирина Артемова также считает, что лучше всего там разместить торговые помещения, так как в этом случае для этого не нужно будет менять вид разрешенного использования участка.