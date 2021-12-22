Доходный дом Веры Фирсановой в центре Москвы могут переделать в офис

Представитель семьи Ротенбергов сообщил «Ведомостям», что никакого отношения к «ВК холдингс» и ее деятельности она не имеет. На вопрос о связи с Ротенбергами Кокорин заявил, что он самостоятельный бизнесмен. Покупка актива – его личная инвестиция, уточнил он. По его словам, источником для покупки зданий послужили собственные средства, полученные за последние несколько лет от инвестиций, а также доходы от активов, принадлежащих компании. Стоимость актива, говорит Кокорин, была не слишком высокой, чтобы привлекать в него крупных партнеров. Решение о приобретении здания дома Фирсановой он объясняет инвестиционной привлекательностью объекта. По его словам, сумма его покупки позволяет удвоить капитализацию комплекса в течение двух лет.