За счет чего увеличилась добыча нефти и газа в России в 2021 году

За счет чего увеличилась добыча нефти и газа в России в 2021 годуМинприроды отмечает рост значимости старых месторождений
Добыча нефти в России по итогам 2021 г. составит около 517 млн т, газа – порядка 740 млрд куб. м. Об этом сообщил 22 декабря на брифинге министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов. В 2020 г. в стране, по данным Минприроды, было добыто 505,6 млн т нефти и 697,7 млрд куб. м газа. То есть по итогам 2021 г. добыча нефти может вырасти на 2,3%, газа – на 6,1%.
При этом, по словам Козлова, прирост запасов нефти и газового конденсата в 2021 г. оценивается в 628 млн т, газа – в 1,017 трлн куб. м. Он уточнил, что речь идет о запасах по по категориям А+В1+С1, то есть уже разведанных запасах. «Тем самым будет обеспечено полное воспроизводство добычи», – отметил министр. Глава Роснедр Евгений Петров в свою очередь добавил, что в основном весь прирост запасов получен за счет доразведки действующих месторождений.
В 2020 г. прирост запасов нефти, по данным Минприроды, составил 1,039 млрд т, газа – 765 млрд куб. м. В прошлом году на государственный учет были поставлены 43 новых месторождения (41 нефтяное и 2 нефтегазоконденсатных).
В докладе Минприроды «О состоянии и использовании минерально-сырьевых ресурсов» говорится, что в 2020 г. прирост запасов нефти категорий А+В1+С1 за счет разведки и переоценки превысил объем добычи почти на 70%, что связано с резким спадом добычи и увеличением объемов геологоразведочных работ. В 2019 г. превышение прироста запасов над добычей углеводородов составляло 14%, а минимальный показатель такого превышения за последние 10 лет был в 2017 г. – всего 3%. Суммарные запасы нефти в России на конец 2020 г. составляли более 31,4 млрд т, газового конденсата – 3,98 млрд т (в общей сложности – 3267 месторождений), запасы газа – 74,5 трлн куб. м.
В докладе Минприроды указывает, что в последние годы открываются в основном мелкие и очень мелкие месторождения нефти, значительную часть (60–85%) прироста запасов нефти ежегодно обеспечивает доразведка «флангов» (участков, примыкающих к уже открытым месторождениям) и «глубокозалегающих горизонтов» месторождений, а также открытия на уже разведанных площадях.
Добыча нефти в России ограничена участием в соглашении с ОПЕК и не входящими в картель странами – сделкой ОПЕК+. Его участники в апреле 2020 г. после беспрецедентного обвала нефтяных котировок (марка Brent тогда подешевела с $50 до $25 за баррель) для стабилизации цен договорились о сокращении объемов глобальной добычи. Производство нефти решили суммарно снизить на 9,7 млн баррелей в сутки на два года – с 1 мая 2020 г. до конца апреля 2022 г. В июле 2021 г. соглашение было продлено до конца 2022 г., при этом с августа текущего года ОПЕК+ каждый месяц наращивает объем добычи на 400 000 баррелей в сутки.
В 2021 г. в мире наблюдается медленный прирост запасов углеводородов, сказал «Ведомостям» эксперт Института развития технологий ТЭК Кирилл Родионов. За 11 месяцев они выросли на 4,7 млрд баррелей нефтяного эквивалента (н. э.), следует из данных Rystad Energy. В то же время в 2020 г. прирост составил в 2,7 раза больше – 12,5 млрд баррелей н. э. Замедление прироста связано в том числе с переориентацией нефтегазовых компаний на возобновляемую энергетику, а также на проекты по улавливанию и поглощению CO2, поясняет эксперт. Так, испанская Repsol собирается в 2021-2025 гг. направить 35% средств своей инвестпрограммы на низкоуглеродную энергетику, отмечает он.
О том, что мировая нефтегазовая отрасль при доминировании «зеленой» повестки неизбежно сталкивается с проблемой недоинвестированности, крупные компании говорили уже не раз. Это, в свою очередь, может привести к острому дефициту нефти и газа в будущем, отмечал главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин, выступая на энергетической панели в рамках ПМЭФ. Только для поддержания текущего уровня добычи необходимо порядка $17 трлн до 2040 г., говорил он.
Тренд на рост значимости зрелых месторождений характерен для многих российских компаний, продолжает Родионов. В частности, «Татнефть» в 2016-2020 гг. увеличила добычу сверхвязкой нефти с 0,8 млн т до 3,4 млн т, а ее доля в общей добыче компании выросла с 3% до 13%. «Лукойл» за тот же период нарастил добычу высоковязкой нефти на Ярегском и Усинском месторождениях с 56 000 до 94 000 баррелей в сутки.
Ухудшение качества ресурсной базы делает все более актуальным вопрос необходимости дифференциации НДПИ в зависимости от условий добычи, считает Родионов. По его мнению, нужна реформа налогообложения, в рамках которой многочисленные льготы по НДПИ будут «заменены его счетной моделью, параметры которой учитывали бы обводненность месторождений, вязкость и плотность сырья, а также удаленность скважин от магистральных трубопроводов».