«Нанолек» выпустит полностью российскую вакцину от вируса папилломы человека

Вирус папилломы человека, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), является причиной 7,5% всех случаев смерти от онкологии у женщин. Вакцинация против ВПЧ включена в национальные календари профилактических прививок в 91 стране мира, но не в России. Хотя отдельные регионы, например Москва, включают вакцину в региональные календари прививок. Согласно стратегии развития иммунопрофилактики до 2035 г., утвержденной правительством России в апреле 2021 г., прививка от ВПЧ может быть включена в Национальный календарь профилактических прививок в 2024 г. Скорее всего, это произойдет при наличии в стране препарата отечественного производства, считает директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов.