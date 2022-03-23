Газета
Бизнес Эксклюзивно по подписке

«Нанолек» выпустит полностью российскую вакцину от вируса папилломы человека

В 2024 году она может войти в национальный план прививок
Анна Киселева
Вакцин собственного производства в России нет по ряду позиций / Егор Алеев / ТАСС

Вирус папилломы человека, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), является причиной 7,5% всех случаев смерти от онкологии у женщин. Вакцинация против ВПЧ включена в национальные календари профилактических прививок в 91 стране мира, но не в России. Хотя отдельные регионы, например Москва, включают вакцину в региональные календари прививок. Согласно стратегии развития иммунопрофилактики до 2035 г., утвержденной правительством России в апреле 2021 г., прививка от ВПЧ может быть включена в Национальный календарь профилактических прививок в 2024 г. Скорее всего, это произойдет при наличии в стране препарата отечественного производства, считает директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов.

Российский производитель педиатрических вакцин «Нанолек» планирует начать производство вакцины от вируса папилломы человека в 2024 г., реконструировав под эти цели один из корпусов завода в Кировской области за 3,5 млрд руб. Там компания будет выпускать вакцины по полному циклу, включая производство субстанций; сейчас сырье закупается в Европе, Индии и Китае, сообщил «Ведомостям» президент «Нанолека» Владимир Христенко.

Вы видите 25% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных