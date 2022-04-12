«Герофарм» предлагает отменить госзакупки лекарств по упрощенной схеме в регионах

Свое предложение генеральный директор «Герофарма» Петр Родионов объясняет рисками возникновения ажиотажного спроса и нехватки препаратов, как это уже случилось в аптечной рознице в марте. В итоге «в одном регионе на складах будет лежать восьмимесячный запас лекарств, в другом – месячный, а в третьем вообще ничего не будет», говорит он. До марта 2022 г. госзакупки у единственного поставщика были возможны, если такой указ или распоряжение выпустили президент или правительство, пояснила руководитель проектов «Актион госзаказ» Ирина Склярова. С принятием 46-ФЗ такое право получили и регионы, он разрешает заказчикам до 31 декабря этого года закупать у единственных иностранных поставщиков лекарства, не имеющие российских аналогов, пояснила она. Причем сама компания должна быть из страны, которая не вводила в отношении России санкции.