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«Герофарм» предлагает отменить госзакупки лекарств по упрощенной схеме в регионах

Подобная процедура ведет к ажиотажному спросу на препараты
Анна Киселева
На 7 апреля как минимум 47 из 85 регионов подготовили свои нормативно-правовые акты, устанавливающие дополнительные случаи и порядок определения единственного поставщика при госзакупках / Максим Стулов / Ведомости

Российский производитель инсулина «Герофарм» предлагает исключить лекарства из-под действия 46-ФЗ, дающего регионам полномочия проводить госзакупки у единственного поставщика. Соответствующее письмо («Ведомости» ознакомились с его содержанием) с просьбой провести совещание о применении норм этого закона компания направила в правительство России. Его представитель подтвердил получение документа, но на другие вопросы отвечать не стал.

Свое предложение генеральный директор «Герофарма» Петр Родионов объясняет рисками возникновения ажиотажного спроса и нехватки препаратов, как это уже случилось в аптечной рознице в марте. В итоге «в одном регионе на складах будет лежать восьмимесячный запас лекарств, в другом – месячный, а в третьем вообще ничего не будет», говорит он. До марта 2022 г. госзакупки у единственного поставщика были возможны, если такой указ или распоряжение выпустили президент или правительство, пояснила руководитель проектов «Актион госзаказ» Ирина Склярова. С принятием 46-ФЗ такое право получили и регионы, он разрешает заказчикам до 31 декабря этого года закупать у единственных иностранных поставщиков лекарства, не имеющие российских аналогов, пояснила она. Причем сама компания должна быть из страны, которая не вводила в отношении России санкции.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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