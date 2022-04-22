Владельцы рефрижераторных вагонов предупредили о риске остановки перевозок скоропорта

По мнению ассоциации, риски возникли из-за сложностей с сертификацией и ввозом рефконтейнеров и хладагентов (фреон марок R134a и R404а) из-за новых правил импорта. С 18 апреля вступили в силу правила ввоза в ЕАЭС гидрофторуглеродов, в том числе хладагентов, теперь их импорт надо лицензировать. В 2020 г. правительство РФ ратифицировало Монреальский протокол к Венской конвенции по веществам, разрушающим озоновый слой. АСОРПС просила Мишустина исключить из списков разрушающих озоновый слой товаров рефконтейнеры и китайский фреон двух марок.