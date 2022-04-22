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Владельцы рефрижераторных вагонов предупредили о риске остановки перевозок скоропорта

Заказывать в Китае рефконтейнеры сейчас дорого, а российских аналогов пока нет
Ксения Потаева
Производство 90% марок фреона для рефоборудования сконцентрировано в Китае / Рефагротранс

Ассоциация организаций продуктового сектора (АСОРПС) от имени президента Михаила Синева направила письмо премьеру Михаилу Мишустину, в котором предупредила о риске остановки рефрижераторного оборудования, используемого для перевозки продуктов и скоропортящихся грузов. Копия письма есть у «Ведомостей», его подлинность подтвердили в АСОРПС.

По мнению ассоциации, риски возникли из-за сложностей с сертификацией и ввозом рефконтейнеров и хладагентов (фреон марок R134a и R404а) из-за новых правил импорта. С 18 апреля вступили в силу правила ввоза в ЕАЭС гидрофторуглеродов, в том числе хладагентов, теперь их импорт надо лицензировать. В 2020 г. правительство РФ ратифицировало Монреальский протокол к Венской конвенции по веществам, разрушающим озоновый слой. АСОРПС просила Мишустина исключить из списков разрушающих озоновый слой товаров рефконтейнеры и китайский фреон двух марок.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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