Помощник президента Ушаков раскрыл подробности программы ПМЭФ

Помощник президента отметил, что на ПМЭФ ожидается «большое число гостей». По его словам, в Кремле ожидают, что на форум приедут «высокопоставленные делегации из более 40 стран мира». «Росконгресс» собирает информацию о гостях ПМЭФ в том числе виртуальном формате, отметил Ушаков: «Сложно по объективным причинам добраться до Петербурга».