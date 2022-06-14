Помощник президента Ушаков раскрыл подробности программы ПМЭФ

Помощник президента Ушаков раскрыл подробности программы ПМЭФНа форуме ожидают высокопоставленных представителей более 40 стран мира
Помощник президента Владимира Путина Юрий Ушаков рассказал журналистам подробности проведения «юбилейного» XV Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Дружественные гости
Иностранные делегации на ПМЭФ будут только из «дружественных» стран, рассказал Ушаков. На пленарном заседании ПМЭФ должен выступить Путин, затем президент Казахстана Касым-Жомарта Токаев.
«Потом по видеосвязи [к участникам форума обращается председатель КНР] Си [Цзиньпинь], который будет присутствовать в ходе всей работы пленарного заседания», – сказал помощник российского президента. По ВКС будет участвовать в пленарном заседании президент Египта Абдель Фаттах Сиси. После этого произойдет «живое общение» – ответы трех лидеров на вопросы участников ПМЭФ.
Помощник президента отметил, что на ПМЭФ ожидается «большое число гостей». По его словам, в Кремле ожидают, что на форум приедут «высокопоставленные делегации из более 40 стран мира». «Росконгресс» собирает информацию о гостях ПМЭФ в том числе виртуальном формате, отметил Ушаков: «Сложно по объективным причинам добраться до Петербурга».
Встреча президента с главами признанных Россией ДНР и ЛНР не предусмотрена графиком, но возможна «на ногах» в ходе саммита, сказал Ушаков. Среди других участников ПМЭФ помощник президента назвал члена президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милорада Додик, а также нового президента Армении Ваагна Хачатуряна.
«Путин с ним будет встречаться [после пленарного заседания]. Это будет первая встреча [двух глав государств]», — пояснил Ушаков. Также пройдут двусторонние встречи с Токаевым и с Додиком.
По словам Ушакова, на ПМЭФ «как всегда» ожидают прибытия, помимо мировых лидеров, «руководителей крупнейших российских и иностранных компаний, банков, экспертов из числа представителе науки, СМИ, гражданского общества».
«Египет в этом году является главным гостем форума, прибывает солидная делегация египетских официальных лиц и бизнесменов», – сказал Ушаков. По его словам, египетскую делегацию непосредственно на ПМЭФ, «офлайн», возглавит министр торговли и промышленности страны Невин Гамеа.
Возможное присутствие на ПМЭФ делегации «Талибан» (организация признана террористической и запрещена в России), фактически контролирующей с конца августа Афганистан, но не признанное как его правительство ни одной страной ООН, Ушаков не подтвердил, но и не опроверг.
При этом «официальных представителей из недружественных государств не будет на форуме», сказал помощник президента России.
О чем расскажет Путин
По словам Ушакова, речь для главы государства на пленарном заседании ПМЭФ «сейчас готовится».
«Предполагается, что президент даст оценку текущей ситуации в мировой экономике и политики. Речь, конечно, пойдет о проблемах, с которыми сегодня сталкивается вообще мировое хозяйство, о несправедливой межгосударственной конкуренции, торговых, финансовых войнах, санкциях, ограничениях», – сказал помощник главы государства.
Ушаков добавил, что президент поделится своей оценкой «тенденций формирования многополярной экономической модели и даст оценку возможностям и перспективам, которые открывает этот процесс для участников всего глобального рынка». Путин, по словам его помощника, посвятит значительную часть своего выступления задачам, которые стоят перед Россией. Среди таких задач – «стимулирование внутренней деловой активности, создание комфортных условий по ведению бизнеса и укрепление внешних инвестиционно-торговых связей».
«Вначале – пленарное заседание, потом двусторонняя встреча, а потом встреча с руководителями международных информационных агентств», – расписал Ушаков порядок работы на ПМЭФ.
По его словам, это мероприятие «пройдет в формате вопросов-ответов» и будет посвящено «актуальным аспектам внутренней и внешней политики Российской Федерации».