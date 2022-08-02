BP назвала размер убытков из-за ухода из России

Ранее источник в «Роснефти» говорил «Ведомостям», что, несмотря на публичные заявления о разрыве партнерства с «Роснефтью», ВР до сих пор не инициировала никаких процедур по выходу ни из капитала самой «Роснефти», ни из состава акционеров совместных предприятий. Об этом же заявлял на ПМЭФ–2022 главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин, указывая, что британская компания хочет «переждать невыгодную геополитическую ситуацию без реальных потерь». Он также отмечал, что при объеме инвестиций в чуть более $10 млрд совокупный доход британской компании от ее российских активов составил порядка $36 млрд.