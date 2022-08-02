BP назвала размер убытков из-за ухода из России

BP назвала размер убытков из-за ухода из РоссииКомпания готова списать $24,4 млрд, но не торопится продавать российские активы
Британская нефтегазовая компания BP оценила убыток от выхода из российских активов, включая долю в «Роснефти», в $24,4 млрд. Об этом сообщается в финансовом отчете компании по МСФО, опубликованном 2 августа. Ранее в отчетности за I квартал речь шла о потере $25,5 млрд.
BP 27 февраля 2022 г. объявила о намерении продать принадлежащие ей 19,75% акций в «Роснефти» и доли в других совместных проектах в РФ в связи со спецоперацией России на Украине. Британский холдинг также владеет долями в трех СП с «Роснефтью»: «Таас–Юрях нефтегазодобыча» (20%), «Ермак нефтегаз» (49%) и «Харампурнефтегаз» (49%).
При этом в отчете BP фактически признает, что из-за введенных Россией контрсанкций лишена возможности выйти из своих российских активов, а также не может продать принадлежащие ей акции на Мосбирже. «Поэтому невозможно рассчитать вероятные результаты какого-либо из процессов выхода», – говорится в отчете. Из-за этого BP считает балансовую стоимость своих активов в России равной нулю.
Ранее источник в «Роснефти» говорил «Ведомостям», что, несмотря на публичные заявления о разрыве партнерства с «Роснефтью», ВР до сих пор не инициировала никаких процедур по выходу ни из капитала самой «Роснефти», ни из состава акционеров совместных предприятий. Об этом же заявлял на ПМЭФ–2022 главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин, указывая, что британская компания хочет «переждать невыгодную геополитическую ситуацию без реальных потерь». Он также отмечал, что при объеме инвестиций в чуть более $10 млрд совокупный доход британской компании от ее российских активов составил порядка $36 млрд.
При этом ранее пример других западных мейджоров, также объявивших о сворачивании бизнеса в России, говорит о том, что выход из активов возможен. Но речь идет не о продаже, а скорее о безвозмездной передаче долей новым собственникам.
Норвежская Equinor заявила об уходе из РФ 28 февраля и спустя менее чем 3 месяца подтвердила выход из всех активов в России. Французской TotalEnergies потребовалось около 4 месяцев на выход из Харьягинского СРП, а англо-голландская Shell сумела выйти из проектов в России менее чем за 3 месяца, продав свои доли в «Гыдан энерджи» и «Шелл нефти». Equinor, TotalEnergies и Shell передавали свои доли в российских активах практически бесплатно, следует из их отчетов. В отчетах используется слово transferred, что означает не продажу, а передачу.
Несмотря на серьезные списания, связанные с российскими активами, BP удалось продемонстрировать во II квартале исключительно сильные финпоказатели. Компания получила прибыль в $9,3 млрд после убытка в $20,4 млрд в I квартале. Базовая прибыль от стоимости замещения (эквивалентна чистой прибыли) за апрель – июнь составила $8,45 млрд – втрое больше, чем за аналогичный период 2021 г. В компании пояснили это высокой рентабельностью нефтепереработки, «сохраняющимися исключительными показателями» торговли нефтью и более высокими объемами реализации жидких углеводородов.
Чистый долг BP во II квартале снизился почти на $10 млрд до $22,8 млрд в годовом выражении. Результаты второго полугодия позволили компании повысить размер дивидендов с 5,460 цента до 6,006 цента за обыкновенную акцию, а также объявить программу buy-back (обратного выкупа акций) на $3,5 млрд. Компания также сохраняет высокий уровень капзатрат. Капитальные вложения во II квартале и полугодии 2022 г. составили $2,8 млрд и $5,8 млрд соответственно против $2,5 млрд и $6,3 млрд за те же периоды 2021 г. BP также подтвердила свой прогноз по объему капвложений по итогам 2022 г. на уровне $14–15 млрд.
Аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков отметил, что «Роснефть» для BP – колоссальный актив, который британская компания не хочет потерять. По мнению эксперта, BP объявила об уходе из России «в наиболее эмоциональный период», когда Запад отреагировал на начало спецоперации на Украине. «Но теперь компания тянет время и не хочет выходить из активов», – считает эксперт. Руководитель Центра развития энергетики Кирилл Мельников также предположил, что BP попытается сохранить свои российские активы: «Компания уже списала полную стоимость активов в своей отчетности и не принимает участия в их управлении, поэтому сейчас может занять выжидательную позицию».
Мельников отметил, что совместные проекты BP и «Роснефти» находятся на стадии геологоразведки или на ранней стадии добычи; их статус будет зависеть не от партнерства с BP, а от потребности «Роснефти» в новой сырьевой базе в ближайшие годы. По мнению эксперта, российская компания сможет продолжать развитие этих проектов, в том числе самостоятельно.