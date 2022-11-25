«Алроса» может получить защиту капвложений при строительстве рудника трубки «Мир»

Зачем нужен механизм СЗПК

СЗПК гарантирует неизменность налоговых условий и возмещение затрат на инфраструктуру. В отношении инвестпроекта не применяются нормативные акты, ухудшающие условия его реализации по сравнению с условиями, определенными на момент заключения СЗПК. Инвестору возмещается до 100% затрат на создание, реконструкцию или модернизацию объектов сопутствующей инфраструктуры, а также на уплату процентов по кредитам и займам, привлеченным для их создания. Инвестору также возмещается до 50% затрат на создание объектов обеспечивающей инфраструктуры, на уплату процентов по кредитам и займам, привлеченным для их создания, а также для создания основного объекта проекта, если уплата таких процентов была осуществлена на инвестиционной стадии.