«Алроса» может получить защиту капвложений при строительстве рудника трубки «Мир»Стоимость проекта оценивается в 126 млрд рублей
Глава Якутии Айсен Николаев предложил Минэкономразвития проработать возможность подписания соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) по проекту восстановления рудника «Мир» крупнейшего алмазодобытчика «Алроса». Об этом Николаев заявил 25 ноября на совещании по социально-экономическому развитию Якутии.
«Проект отвечает всем требованиям СЗПК. Может быть, заключим с участием РФ, в порядке частной проектной инициативы? Предлагаем заключить СЗПК для снижения риска длительного инвестпериода на срок реализации проекта 20 лет», — передал «Интерфакс» слова Николаева, обратившегося к министру экономического развития Максиму Решетникову.
Глава Якутии отметил, что проект восстановления трубки «Мир» предполагает строительство нового рудника. «В проект "Мир-Глубокий" планируется вложить 126 млрд руб. инвестиций, будет построен абсолютно новый рудник взамен утраченного в 2017 г. Будет создано 825 рабочих мест», — пояснил Николаев.
Кимберлитовая трубка «Мир» расположена в Мирнинском районе Якутии, это одно из крупнейших в мире алмазных месторождений. Руда этого месторождения отличается большим содержанием высококачественных алмазов. Разработка открытой в 1955 г. алмазной трубки «Мир» началась в 1957 г., до 2001 г. добыча велась открытым способом. С 2009 г. добыча продолжилась подземным способом. Строительство рудника стоило 22 млрд руб. В 2016 г. на долю подземного рудника «Мир» приходилось около 9% общей добычи алмазов «Алросы».
В августе 2017 г. рудник «Мир» был затоплен в ходе аварии, когда в шахту прорвалась вода из расположенного выше отработанного карьера. В тот момент под землей находился 151 рабочий. Спаслись 143 человека, восьмерых горняков спасти не удалось. Добыча на месторождении была приостановлена.
В 2019 г. были опубликованы первые предварительные расчеты капвложений в проект восстановления рудника, они оценивались в 73 млрд руб. В начале 2022 г. «Алроса» оценивала стоимость восстановления рудника «Мир» в $1,2-1,5 млрд. Строительство займет от 6 до 9 лет, указывала компания.
В сентябре 2022 г. компания сообщила о проработке строительства нового подземного рудника, а министр финансов Антон Силуанов, возглавляющий наблюдательный совет «Алросы», поручал оказать господдержку.
В пресс-службе «Алросы» «Ведомостям» сообщили, что компания планирует завершить анализ проекта «Мир-Глубокий» «в ближайшие месяцы». «Возобновление добычи на этом уникальном месторождении – важнейшая задача для компании», — отметили в компании.
Представитель Минэкономразвития сообщил «Ведомостям», что любая компания может подать заявку на СЗПК через «ГИС Капиталовложения». «Если критерии проекта соответствуют параметрам СЗПК, то соглашение может быть заключено. Заявка от "Алросы" по указанному инвестпроекту нам не поступала», — отметил он.
Зачем нужен механизм СЗПК
СЗПК гарантирует неизменность налоговых условий и возмещение затрат на инфраструктуру. В отношении инвестпроекта не применяются нормативные акты, ухудшающие условия его реализации по сравнению с условиями, определенными на момент заключения СЗПК. Инвестору возмещается до 100% затрат на создание, реконструкцию или модернизацию объектов сопутствующей инфраструктуры, а также на уплату процентов по кредитам и займам, привлеченным для их создания. Инвестору также возмещается до 50% затрат на создание объектов обеспечивающей инфраструктуры, на уплату процентов по кредитам и займам, привлеченным для их создания, а также для создания основного объекта проекта, если уплата таких процентов была осуществлена на инвестиционной стадии.
Руководитель отдела аналитических исследований Альфа-банка Борис Красноженов отмечает, что предложение о применении механизма СЗПК в рамках проекта восстановления трубки «Мир» «выглядит вполне логично». По оценке Альфа-банка, «Алроса» может реализовать проект самостоятельно, поскольку «генерирует стабильный денежный поток». Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Пучкарев соглашается, что компании это по силам, но тогда ей придется сокращать размер дивидендов. Пучкарев напоминает, что «Алроса» не выплачивала финальные дивиденды за 2021 г., которые в рамках дивидендной политики могли бы составить около 41,2 млрд руб.
В 2021 г. «Алроса» увеличила выручку по МСФО на 50% до 332 млрд руб. за счет роста объемов продаж алмазов на 42% и роста индекса цен на 13%. Показатель EBITDA вырос на 59% до 139 млрд руб. на фоне роста объемов продаж и цен. Чистая прибыль увеличилась в 2,8 раза до 91 млрд руб.
«Учитывая масштаб проекта строительства нового рудника, господдержка может быть полезной», — говорит Красноженов. Он обращает внимание на то, что сейчас в мире практически нет новых крупных месторождений алмазов, в то время как старые — постепенно истощаются. При этом спрос на бриллианты, по его словам, продолжает расти: «Например, импорт бриллиантов в США (крупнейший рынок сбыта) в сентябре увеличился на 18% в годовом исчислении, а за 9 месяцев 2022 г. рост составил 28%. При этом средняя цена импортируемых бриллиантов увеличилась на 35%». Также, по словам эксперта, наблюдается существенный рост спроса на ювелирные украшения с бриллиантами в Китае.
Индекс цен на алмазы IDEX в конце ноября 2022 г. вернулся на уровень ноября прошлого года — 133. В марте индекс достигал значения 158.
«При восстановлении трубки "Мир" “Алроса” сможет существенно нарастить продажи и долю на мировом рынке алмазов», — заключает аналитик. По словам Гришунина, спрос на продукцию «Алросы» будет расти в Индии и Китае.