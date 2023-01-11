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Производитель молока «Свитлогорье» добился регистрации бренда, под которым собирается ввозить сыр из Италии

Но сделать это легальным путем невозможно из-за действующих контрсанкций
Алексей Полухин
Легальных возможностей ввозить сыр из Италии в настоящее время нет, сообщил «Ведомостям» представитель Россельхознадзора / Unsplash

Палата по патентным спорам Роспатента согласилась зарегистрировать товарный знак Palazzo di Parma по заявке компании «Агуна-молоко». Соответствующее заключение было опубликовано на сайте Федерального института промышленной собственности (ФИПС) 27 декабря 2022 г. Заявитель, как следует из документа, утверждает, что под этим брендом он будет заниматься производством сыра в Италии, а затем поставлять его в Россию.

«Агуна-молоко», согласно «СПАРК-Интерфаксу», принадлежит предпринимателям Александру Морозову и Александру Мишукову, совладельцам компании «Русское молоко». Последняя выпускает молочную продукцию под брендом «Свитлогорье»: молоко, кефир, творог, сметану, сыры и проч. По данным «Контур.Фокуса», выручка компании по итогам 2021 г. составила 11,4 млрд руб. (+18% год к году), чистая прибыль – 216,2 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных