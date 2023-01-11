Производитель молока «Свитлогорье» добился регистрации бренда, под которым собирается ввозить сыр из Италии

Палата по патентным спорам Роспатента согласилась зарегистрировать товарный знак Palazzo di Parma по заявке компании «Агуна-молоко». Соответствующее заключение было опубликовано на сайте Федерального института промышленной собственности (ФИПС) 27 декабря 2022 г. Заявитель, как следует из документа, утверждает, что под этим брендом он будет заниматься производством сыра в Италии, а затем поставлять его в Россию.