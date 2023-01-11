Производитель молока «Свитлогорье» добился регистрации бренда, под которым собирается ввозить сыр из Италии

Производитель молока «Свитлогорье» добился регистрации бренда, под которым собирается ввозить сыр из ИталииНо сделать это легальным путем невозможно из-за действующих контрсанкций
Палата по патентным спорам Роспатента согласилась зарегистрировать товарный знак Palazzo di Parma по заявке компании «Агуна-молоко». Соответствующее заключение было опубликовано на сайте Федерального института промышленной собственности (ФИПС) 27 декабря 2022 г. Заявитель, как следует из документа, утверждает, что под этим брендом он будет заниматься производством сыра в Италии, а затем поставлять его в Россию.
«Агуна-молоко», согласно «СПАРК-Интерфаксу», принадлежит предпринимателям Александру Морозову и Александру Мишукову, совладельцам компании «Русское молоко». Последняя выпускает молочную продукцию под брендом «Свитлогорье»: молоко, кефир, творог, сметану, сыры и проч. По данным «Контур.Фокуса», выручка компании по итогам 2021 г. составила 11,4 млрд руб. (+18% год к году), чистая прибыль – 216,2 млн руб.