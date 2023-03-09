Донецкие власти сдадут угольные шахты в аренду

Донецкие власти сдадут угольные шахты в арендуИми уже интересуются небольшие компании из ДНР и других регионов России
Представитель Минэнерго России подтвердил «Ведомостям», что в соответствии с концепцией реформы угольной отрасли ДНР и ЛНР угольные шахты на первом ее этапе действительно будут передаваться инвесторам «на основании договоров аренды в целях организации оперативного управления». Но после «инвентаризационных мероприятий и подготовки документов», по его словам, планируется проведение приватизации угольных предприятий.
«Ведомости» направили запросы в крупнейшие угольные компании РФ об интересе к активам ДНР, а также в министерство топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР.
Вы видите 12% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам