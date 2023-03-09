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Донецкие власти сдадут угольные шахты в аренду

Ими уже интересуются небольшие компании из ДНР и других регионов России
Надежда Синцова
Константин Михальчевский / РИА Новости

Представитель Минэнерго России подтвердил «Ведомостям», что в соответствии с концепцией реформы угольной отрасли ДНР и ЛНР угольные шахты на первом ее этапе действительно будут передаваться инвесторам «на основании договоров аренды в целях организации оперативного управления». Но после «инвентаризационных мероприятий и подготовки документов», по его словам, планируется проведение приватизации угольных предприятий.

«Ведомости» направили запросы в крупнейшие угольные компании РФ об интересе к активам ДНР, а также в министерство топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных