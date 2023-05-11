Poison Drop спустя два года нашла место под флагманский магазин

Сеть Poison Drop откроет в начале лета первый флагманский магазин в жилом комплексе The Patricks в Спиридоньевском переулке в районе Патриарших прудов. Об этом «Ведомостям» рассказали три консультанта, работавших с участниками сделки. По их словам, ритейлер уже подписал договор аренды двухэтажного помещения общей площадью 180 кв. м. Генеральный директор Poison Drop Андрей Мигунов подтвердил, что компания готовится к открытию флагманского магазина на Патриарших прудах. По его словам, для управления им уже создано отдельное юрлицо. Другие детали он не раскрыл, сообщив лишь, что этот «объект не будет похож на другие офлайн-точки сети». Запрос в R4S, которая строила The Patricks, остался без ответа.