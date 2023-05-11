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Poison Drop спустя два года нашла место под флагманский магазин

Сеть магазинов парфюмерии и украшений откроет свой крупнейший бутик на Патриарших прудах в центре Москвы
Маргарита Соболь
Poison Drop

Сеть Poison Drop откроет в начале лета первый флагманский магазин в жилом комплексе The Patricks в Спиридоньевском переулке в районе Патриарших прудов. Об этом «Ведомостям» рассказали три консультанта, работавших с участниками сделки. По их словам, ритейлер уже подписал договор аренды двухэтажного помещения общей площадью 180 кв. м. Генеральный директор Poison Drop Андрей Мигунов подтвердил, что компания готовится к открытию флагманского магазина на Патриарших прудах. По его словам, для управления им уже создано отдельное юрлицо. Другие детали он не раскрыл, сообщив лишь, что этот «объект не будет похож на другие офлайн-точки сети». Запрос в R4S, которая строила The Patricks, остался без ответа.

Poison Drop была создана в 2013 г. Мигуновым, Русланом Трубчиком, а также Ириной Кузнецовой и Ириной Мысиной. Изначально сервис занимался только онлайн-торговлей парфюмерией и украшениями, но сейчас в его портфеле есть и восемь офлайновых магазинов в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и Казани. Выручка ООО «Пойзон дроп» в 2022 г., согласно «СПАРК-Интерфаксу», составила 352 млн руб. (против 217,7 млн руб. годом ранее), а чистая прибыль – 1,8 млн руб. (в 2021 г. – 30,2 млн руб.). В октябре 2022 г. 25% долей ритейлера купил бывший топ-менеджер Invest AG и «Ренессанс групп» Максим Пенкин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных