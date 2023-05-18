Казахстан планирует расширить экспортный нефтепровод в Китай

Казахстан планирует расширить экспортный нефтепровод в КитайЭто позволит увеличить поставки нефти из республики в КНР до 20 млн т в год
Казахстанская компания «Казмунайгаз» (КМГ) и китайская CNPC договорились о расширении нефтепровода Казахстан - Китай, стоимость работ оценивается примерно в $200 млн, сообщил председатель правления КМГ Магзум Мирзагалиев в кулуарах саммита «Китай – Центральная Азия» 18 мая. В этот же день пресс-служба компании сообщила, что КМГ и CNPC подписали соответствующее соглашение.
«Стоимость составит порядка $200 млн для расширения. Мы хотели бы приступить к соответствующим работам уже в следующем году с тем, чтобы в течение последующих двух-трех лет провести необходимые работы», – сообщил Мирзагалиев (видео ответа разместило издание Orda.kz).
Глава КМГ пояснил, что увеличить экспорт казахстанской нефти в КНР можно будет за счет увеличения мощности нефтепроводов Атырау – Кенкияк и Кенкияк – Кумколь. Сейчас их пропускная способность, по его словам, всего 6 млн т в год. При этом мощность трубопровода Атасу – Алашанькоу составляет 20 млн т, которые Казахстан теоретически мог бы заполнить своей нефтью, отметил Мирзагалиев. Сейчас по этому участку в Китай уже поставляется 10 млн т в год российской нефти и всего 1-2 млн т казахстанской нефти, добавил глава КМГ. «И в связи с этим мы договорились о расширении», – подчеркнул Мирзагалиев.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев еще летом 2022 г. поручил правительству республики совместно с национальным фондом «Самрук-Казына» принять меры по увеличению мощностей нефтепроводов Атырау – Кенкияк и Кенкияк – Кумколь («Ведомости» писали об этом 7 июля 2022 г.).
«Казахстанско-китайский трубопровод» – совместное предприятие «Казтрансойла» (50%) и дочерней компании CNPC – CNODC (50%). СП принадлежат магистральные нефтепроводы Атасу – Алашанькоу и Кенкияк – Кумколь. По нефтепроводу Атасу – Алашанькоу в Китай транспортируется сырье с месторождений Западно-Казахстанской области, Актюбинского и Кумкольского месторождений, а также нефть из России. В 2021 г. прокачка нефти по участку Атасу – Алашанькоу составила 10,9 млн т, по Кенкияк – Кумколь – 6,7 млн т.
Через казахстанский нефтепровод в Китай прокачивается 10 млн т в год сырья «Роснефти». 15 мая оператор нефтепровода «Казтрансойл» сообщил, что компании продлили договор на прокачку российской нефти до 2034 г. в прежнем объеме и по прежнему тарифу. По данным «Казтрансойла», в январе – апреле 2023 г. объем поставок в Китай составил 3,2 млн т.
Объем добычи нефти и газового конденсата в Казахстане в 2022 г. снизился на 2% к уровню 2021 г. и составил 84,2 млн т, сообщал в начале января занимавший тогда пост министра энергетики страны Болат Акчулаков. По его словам, в 2023 г. минэнерго страны ожидает роста добычи нефти до 90,5 млн т, из которых 71 млн т планируется экспортировать.
Существующая инфраструктура трубопровода из Казахстана в Китай может быть модернизирована и расширена, предполагает аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов. Он не исключает строительства ответвлений от нефтепровода, но основной маршрут трубопровода возможен один – напрямую через весь Казахстан. «Поэтому, скорее всего, большая часть нового трубопровода будет дублировать старые участки, с возможными небольшими изменениями и дополнительными ответвлениями», – считает Маслов.
Аналитик считает решение Казахстана увеличить поставки нефти в Китай логичным с политической и с экономической точки зрения. Сейчас большая часть казахстанской нефти экспортируется по нефтепроводной системе Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), по которой сырье поступает на морской терминал в районе Новороссийска. По мнению Маслова, так как трубопровод выходит на российскую территорию, после начала СВО на Украине экспорт по этому маршруту может быть затруднен. На этом фоне, напоминает аналитик, Казахстан договорился с Азербайджаном о поставках нефти по трубопроводу Баку – Тбилиси – Джейхан (БТД), но его мощность используется «на пределе».
КТК – главный экспортный нефтепровод для Казахстана. «Казмунайгазу» принадлежит 19% в КТК, еще 24% – «Транснефти», другие крупные акционеры – американская Chevron (15%) и «Лукойл» (12,5%). В 2022 г. прокачка по КТК составила 58,7 млн т, сообщала компания в середине января. Объем прокачки по КТК в прошлом году снизился на 3,3% по сравнению с 2021 г. Около 52,2 млн т в нефтепровод поступило с территории Казахстана
Прокачка по трубопроводу БТД в I квартале 2023 г. выросла на 7,9% в годовом выражении до 609 000 барр./сутки, сообщил эксперт Института развития технологий ТЭКа Кирилл Родионов. В этот объем входят поставки из Казахстана, которые в соответствии с соглашением Socar и «Казмунайгаза» в 2023 г. должны составить 1,5 млн т в год, или 30 000 барр./сутки.
Спрос на дополнительные объемы казахстанской нефти в год в Китае вполне возможен, считает Маслов. Китайская экономика, хоть и неравномерно, но восстанавливается после пандемии коронавируса и спрос на энергоресурсы в стране будет только расти, уточняет он.