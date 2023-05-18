Казахстан планирует расширить экспортный нефтепровод в Китай

Глава КМГ пояснил, что увеличить экспорт казахстанской нефти в КНР можно будет за счет увеличения мощности нефтепроводов Атырау – Кенкияк и Кенкияк – Кумколь. Сейчас их пропускная способность, по его словам, всего 6 млн т в год. При этом мощность трубопровода Атасу – Алашанькоу составляет 20 млн т, которые Казахстан теоретически мог бы заполнить своей нефтью, отметил Мирзагалиев. Сейчас по этому участку в Китай уже поставляется 10 млн т в год российской нефти и всего 1-2 млн т казахстанской нефти, добавил глава КМГ. «И в связи с этим мы договорились о расширении», – подчеркнул Мирзагалиев.