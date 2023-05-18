ГТЛК предлагает создать электронную базу документов на самолеты и вертолеты

ГТЛК предлагает создать электронную базу документов на самолеты и вертолетыСейчас все формуляры и паспорта хранятся в бумажном виде
В России необходимо ввести цифровые паспорта для воздушной техники. Об этом заявил 18 мая на выставке вертолетной индустрии HeliRussia – 2023 руководитель дирекции воздушного транспорта Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) Александр Врублевский. «Мы видим, что есть особая потребность в цифровизации паспорта воздушного судна (ВС). Мы, как собственники, столкнулись с проблемой – при утере документов процедуры по их восстановлению сегодня нет», – сказал он.
Представитель ГТЛК пояснил «Ведомостям», что речь идет о создании Единой электронной базы эксплуатационной документации на ВС. По его словам, сейчас в стране отсутствует единая электронная система, в которой хранилась бы эксплуатационно-техническая документация на самолеты и вертолеты. Все формуляры и паспорта «хранятся в бумажном виде», добавил он. При этом, по данным ГТЛК, в зависимости от типа ВС количество документов «может превышать 1200 единиц на одну машину». Если авиакомпания не возвращает документы на воздушное судно после его изъятия лизингодателем, восстановить их крайне сложно, так как нормативно-правовая база, описывающая процедуру восстановления документации, отсутствует, подчеркивает он.
«Мы предлагаем создать Единую электронную базу эксплуатационно-технической (пономерной) документации на ВС, которую невозможно утратить или спрятать», – говорит представитель компании. По его словам, от этого выиграют все. Во-первых, это лизингодатели и авиакомпании, которые получат подтвержденную и прозрачную информацию о проведенных работах и состоянии воздушного судна. Во-вторых, сервисные компании, которые смогут планировать свои работы и готовить соответствующие мощности. В-третьих, регуляторы, которые в режиме реального времени получают полную картину состояния парка воздушных судов в стране, пояснил представитель ГТЛК.
Ранее ГТЛК несколько раз обращалась с письмами в Минтранс с предложением перевести документы в электронный вид, но ответа от министерства не получила, говорит источник «Ведомостей», близкий к одной из сторон переписки. Представитель ГТЛК это не комментирует, в пресс-службе Минтранса на запрос не ответили. «Ведомости» также направили запрос в Росавиацию.
В ГТЛК столкнулась с необходимостью восстановления документов на ВС при расторжении контрактов с обанкротившейся авиакомпанией «Скол» и изъятии принадлежащей лизингодателю авиатехники: 23 вертолетов типа Ми-8/17, семи вертолетов типа «Ансат» и пяти самолетов L-410. Компания не вернула эксплуатационно-техническую документацию, а без полного комплекта документов невозможно получить сертификаты летной годности (без них машина не будет допущена к эксплуатации).
«Восстановление такой документации, согласно требованиям авиапроизводителей, требует проведения капремонта и замены значимых комплектующих изделий. Затраты составляют нескольких десятков миллионов рублей на один борт», – говорит представитель ГТЛК.
Директор по исследованиям и разработкам Infomost Consulting Алексей Синицкий считает, что «в идеальном мире» документооборот так и должен быть устроен – переведен в электронный формат. Причем, доступ к этим документам, по мнению эксперта, должен быть свободным для всех участников рынка. «Бумага – это архаизм. За время жизни воздушного судна накапливается одна-две комнаты эксплуатационной документации на него», – отмечает Синицкий.
Он считает, что оптимальной была бы рекомендация Международной организации гражданской авиации (ICAO), оформленная в рамках одного из предложений к Чикагской конвенции (Конвенция о международной гражданской авиации от 1944 г. – «Ведомости»). В этом случае было бы прописано огромное количество юридических нюансов, определены механизм создания и ведения такой базы и ответственность на уровне государств-участников, добавляет Синицкий.
Подобные проекты, по его мнению, также могут развивать сами разработчики воздушной техники, как это делает Airbus с системой Skywise. «У нас этим могли бы заняться "Вертолеты России", либо сами лизинговые компании, поскольку контроль за техсостоянием и остаточной стоимостью ВС – это их собственные деньги. Однако в любом случае придется определять юридический статус электронной базы и ее взаимодействие с бумажной документацией», – резюмирует Синицкий. «Ведомости» направили запрос в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК, объединяет крупнейшие авиастроительные активы РФ).
В подготовке материала принимала участие Инна Сидоркова