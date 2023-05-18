ГТЛК предлагает создать электронную базу документов на самолеты и вертолеты

Представитель ГТЛК пояснил «Ведомостям», что речь идет о создании Единой электронной базы эксплуатационной документации на ВС. По его словам, сейчас в стране отсутствует единая электронная система, в которой хранилась бы эксплуатационно-техническая документация на самолеты и вертолеты. Все формуляры и паспорта «хранятся в бумажном виде», добавил он. При этом, по данным ГТЛК, в зависимости от типа ВС количество документов «может превышать 1200 единиц на одну машину». Если авиакомпания не возвращает документы на воздушное судно после его изъятия лизингодателем, восстановить их крайне сложно, так как нормативно-правовая база, описывающая процедуру восстановления документации, отсутствует, подчеркивает он.