Импорт нержавеющей стали в Россию достиг в апреле исторического рекорда

Ввоз в Россию продукции из нержавеющей стали в апреле 2023 г. достиг 51 543 т, установив абсолютный рекорд по объемам месячного импорта этого металла. Это следует из данных Ассоциации потребителей и поставщиков спецсталей и сплавов (Ассоциация «Спецсталь»), с которыми ознакомились «Ведомости». Рост к апрелю прошлого года составил 83%, к марту – 29%. В основном импорт в апреле шел из Китая, Индии и Индонезии. В данные «Спецстали» включены все виды нержавеющего проката, в том числе заготовка, плоский и сортовой прокат, а также сварные и бесшовные трубы.