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Импорт нержавеющей стали в Россию достиг в апреле исторического рекорда

Этому способствовали оживление спроса и снижение цен, считают эксперты
Надежда Синцова
Ji haixin / Imaginechina via AFP

Ввоз в Россию продукции из нержавеющей стали в апреле 2023 г. достиг 51 543 т, установив абсолютный рекорд по объемам месячного импорта этого металла. Это следует из данных Ассоциации потребителей и поставщиков спецсталей и сплавов (Ассоциация «Спецсталь»), с которыми ознакомились «Ведомости». Рост к апрелю прошлого года составил 83%, к марту – 29%. В основном импорт в апреле шел из Китая, Индии и Индонезии. В данные «Спецстали» включены все виды нержавеющего проката, в том числе заготовка, плоский и сортовой прокат, а также сварные и бесшовные трубы.

Импорт нержавейки начал расти в марте этого года – он увеличился на 43% к тому же месяцу прошлого года до 39 941 т. Показатель падал с марта 2022 г., и в целом в прошлом году ввоз такой металлопродукции в РФ снизился на 20% до 372 070 т («Ведомости» писали об этом 17 февраля).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных