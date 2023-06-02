Одно из старейших спирто-водочных предприятий Калининграда покупает экс-глава РФФИ

Бизнесмен Владимир Малин подал единственную заявку на приобретение имущества калининградского спирто-водочного завода «Итар». Это следует из протокола торгов, опубликованного на сайте Единого федерального центра сведений о банкротстве. Он согласился заплатить за лот, в который вошли земельные участки, производственные здания, оборудование для производства спирта и товарные знаки («Брызги Балтики», «Паровоз», «Константа Ультра» и «Водочка Воздушная»), 402,6 млн руб., что соответствует стартовой цене. В 2021 г. этот завод признали несостоятельным, в отношении компании началось конкурсное производство.