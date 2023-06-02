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Одно из старейших спирто-водочных предприятий Калининграда покупает экс-глава РФФИ

Обанкротившийся завод «Итар» может достаться Владимиру Малину за 402,6 млн рублей
Анастасия Ковалева Антон Филатов
Завод на протяжении многих лет был одним из самых серьезных производителей водки, в первую очередь для местного рынка, а во-вторую – с целью экспорта за рубеж / Александр Река / ТАСС

Бизнесмен Владимир Малин подал единственную заявку на приобретение имущества калининградского спирто-водочного завода «Итар». Это следует из протокола торгов, опубликованного на сайте Единого федерального центра сведений о банкротстве. Он согласился заплатить за лот, в который вошли земельные участки, производственные здания, оборудование для производства спирта и товарные знаки («Брызги Балтики», «Паровоз», «Константа Ультра» и «Водочка Воздушная»), 402,6 млн руб., что соответствует стартовой цене. В 2021 г. этот завод признали несостоятельным, в отношении компании началось конкурсное производство.

Несмотря на то что сам аукцион признан несостоявшимся, из лотовой документации следует, что с единственным его участником может быть заключен договор купли-продажи. Связаться с Малиным не удалось. Конкурсный управляющий «Итаром» Валерий Кубелун сообщил «Ведомостям», что соглашение с ним пока не подписано.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных