Импорт СПГ в Европу снижается из-за падения цен и высоких запасов

С 1 по 6 августа поставки газа с СПГ-терминалов в газотранспортную сеть ЕС составили порядка 1,8 млрд куб. м, или 299,2 млн куб. м в сутки. Это минимальный среднесуточный уровень с конца марта этого года. К уровню аналогичного периода 2022 г. (примерно 2,09 млрд куб. м, или 348,9 млн куб. м в сутки) импорт снизился на 14%.