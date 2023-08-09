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Импорт СПГ в Европу снижается из-за падения цен и высоких запасов

Восстановление поставок возможно не раньше зимы
Василий Милькин
MISCHA KEIJSER / Image Source via AFP

Поставки сжиженного природного газа (СПГ) в страны ЕС в начале августа 2023 г. снизились в среднем на 15% к уровню июля. Это следует из данных ассоциации европейских операторов хранилищ Gas Infrastructure Europe (GIE), которые проанализировали «Ведомости».

С 1 по 6 августа поставки газа с СПГ-терминалов в газотранспортную сеть ЕС составили порядка 1,8 млрд куб. м, или 299,2 млн куб. м в сутки. Это минимальный среднесуточный уровень с конца марта этого года. К уровню аналогичного периода 2022 г. (примерно 2,09 млрд куб. м, или 348,9 млн куб. м в сутки) импорт снизился на 14%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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