Импорт СПГ в Европу снижается из-за падения цен и высоких запасов

Импорт СПГ в Европу снижается из-за падения цен и высоких запасовВосстановление поставок возможно не раньше зимы
Поставки сжиженного природного газа (СПГ) в страны ЕС в начале августа 2023 г. снизились в среднем на 15% к уровню июля. Это следует из данных ассоциации европейских операторов хранилищ Gas Infrastructure Europe (GIE), которые проанализировали «Ведомости».
С 1 по 6 августа поставки газа с СПГ-терминалов в газотранспортную сеть ЕС составили порядка 1,8 млрд куб. м, или 299,2 млн куб. м в сутки. Это минимальный среднесуточный уровень с конца марта этого года. К уровню аналогичного периода 2022 г. (примерно 2,09 млрд куб. м, или 348,9 млн куб. м в сутки) импорт снизился на 14%.
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