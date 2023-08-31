«36,6» купила раменскую аптечную сеть «Фармакон»

Аптечная сеть «36,6» была основана в 2002 г. На сегодняшний день она насчитывает 1 917 точек в различных регионах России. Общая выручка компании с НДС выросла на 26,5% за 2022 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 67,3 млрд руб., говорилось в ее релизе. Акционеры компании точно не раскрываются. Летом 2019 г. она сама сообщала, что 29,97% ее акций принадлежат инвесткомпании Altus Capital.