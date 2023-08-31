«36,6» купила раменскую аптечную сеть «Фармакон»Сделка позволит компании укрепить позиции в Подмосковье, считают эксперты
Одна из крупнейших российских аптечных сетей – «36,6» (бренды «36,6» и «Горздрав») – купила компанию «Фармакон», которая управляет 18 аптеками в Раменском (Московская область). Об этом «Ведомостям» рассказал представитель покупателя. По его словам, сделка прошла «в нестандартном для рынка формате – продавец переуступил права аренды помещений». Финансовые условия он не раскрывает.
По оценке директора по развитию RNC Pharma Николая Беспалова, покупка раменской сети могла обойтись в 170–210 млн руб. без учета долгов и прочих обременений. Выбор актива для поглощения он объясняет тем, что «36,6», согласно своей стратегии, выбирает регионы, где еще не была широко представлена и где у нее есть перспективы роста, как в Раменском.
При этом на данный момент активность сделок на фармрынке очень низкая, отметил Беспалов. Как правило, крупные сети если и приобретают активы, то относительно небольшие, точечно наращивая представленность в конкретных местах, рассказывает он. Такая политика обусловлена желанием компаний минимизировать риски, при этом сохранив возможность экспансивного роста.
АО «Фармакон» создано в 1999 г. По итогам 2022 г. выручка сети увеличилась на 4% до 771 млн руб., по данным «СПАРК-Интерфакса». Чистая прибыль компании за прошлый год составила 38,8 млн руб. На данный момент владельцы сети не раскрываются. Согласно данным «Спарк» за 2019 г., 75% долей в компании принадлежали Татьяне Коваленко. В компании на запрос «Ведомостей» не ответили.
Аптечная сеть «36,6» была основана в 2002 г. На сегодняшний день она насчитывает 1 917 точек в различных регионах России. Общая выручка компании с НДС выросла на 26,5% за 2022 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 67,3 млрд руб., говорилось в ее релизе. Акционеры компании точно не раскрываются. Летом 2019 г. она сама сообщала, что 29,97% ее акций принадлежат инвесткомпании Altus Capital.