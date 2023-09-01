Ставки аренды железнодорожных цистерн достигли максимума

Руководитель отдела исследований грузовых перевозок ИПЕМа Александр Слободяник подтверждает рост ставок: по его оценке, в августе аренда нефтебензиновых цистерн подорожала на 6% к июлю – до 1890 руб./сутки, а с начала года рост составил более 30%. По данным «Infoline-аналитики», ставки долгосрочной аренды большекубовых цистерн с начала года уже выросли более чем на 35% и в августе составляли от 2100 руб./сутки без НДС, а на спотовом рынке доходят до 3000 руб./сутки и выше.