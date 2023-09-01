Ставки аренды железнодорожных цистерн достигли максимума

Ставки аренды железнодорожных цистерн достигли максимумаВ результате погрузка нефти и нефтепродуктов на железнодорожной сети сократилась
В августе нижняя граница диапазона ставок аренды нефтеналивных цистерн на срок не менее года осталась на уровне июля – 1640 руб./сутки, а верхняя граница выросла на 90 руб. до 1900 руб./сутки, говорится в обзоре «Argus Нефтетранспорт» (есть у «Ведомостей»). Такая цена стала максимальной за всю историю мониторинга ставок Argus, которую она ведет с апреля 2010 г. В результате диапазон стоимости предоставления цистерн для перевозки нефти и нефтепродуктов (помимо ставки аренды включает цену отцепочного ремонта, наценки оператора) в августе увеличился до 2030–3480 руб./сутки с 2030–3400 руб./сутки в июле, добавляют в Argus.
Руководитель отдела исследований грузовых перевозок ИПЕМа Александр Слободяник подтверждает рост ставок: по его оценке, в августе аренда нефтебензиновых цистерн подорожала на 6% к июлю – до 1890 руб./сутки, а с начала года рост составил более 30%. По данным «Infoline-аналитики», ставки долгосрочной аренды большекубовых цистерн с начала года уже выросли более чем на 35% и в августе составляли от 2100 руб./сутки без НДС, а на спотовом рынке доходят до 3000 руб./сутки и выше.