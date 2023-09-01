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Ставки аренды железнодорожных цистерн достигли максимума

В результате погрузка нефти и нефтепродуктов на железнодорожной сети сократилась
Дарья Савенкова
Андрей Гордеев / Ведомости

В августе нижняя граница диапазона ставок аренды нефтеналивных цистерн на срок не менее года осталась на уровне июля – 1640 руб./сутки, а верхняя граница выросла на 90 руб. до 1900 руб./сутки, говорится в обзоре «Argus Нефтетранспорт» (есть у «Ведомостей»). Такая цена стала максимальной за всю историю мониторинга ставок Argus, которую она ведет с апреля 2010 г. В результате диапазон стоимости предоставления цистерн для перевозки нефти и нефтепродуктов (помимо ставки аренды включает цену отцепочного ремонта, наценки оператора) в августе увеличился до 2030–3480 руб./сутки с 2030–3400 руб./сутки в июле, добавляют в Argus.

Руководитель отдела исследований грузовых перевозок ИПЕМа Александр Слободяник подтверждает рост ставок: по его оценке, в августе аренда нефтебензиновых цистерн подорожала на 6% к июлю – до 1890 руб./сутки, а с начала года рост составил более 30%. По данным «Infoline-аналитики», ставки долгосрочной аренды большекубовых цистерн с начала года уже выросли более чем на 35% и в августе составляли от 2100 руб./сутки без НДС, а на спотовом рынке доходят до 3000 руб./сутки и выше.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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