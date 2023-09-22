Производитель парфюмерии из России судится с Calvin Klein за товарный знак Flame

Производитель парфюмерии из России судится с Calvin Klein за товарный знак FlameВыиграть иск у него, скорее всего, не получится
Компания «Лимонад», занимающаяся производством парфюмерии для дома, в том числе под брендом Flame Moscow, хочет отсудить у американской Calvin Klein товарный знак Flame. Соответствующий иск с требованием прекратить его охрану в связи с неиспользованием она подала 8 сентября в Суд по интеллектуальным правам. Других деталей в карточке дела пока нет. В «Лимонаде» отказались от комментариев, а в Calvin Klein на запросы «Ведомостей» не ответили. Представитель Роспатента, который выступает третьим лицом в споре, сообщил, что служба пока не получила исковое заявление.
«Лимонад» семь лет продает духи и люксовую парфюмерию для дома: свечи, спреи и диффузоры, благовония, твердые духи, кремы и санитайзеры с ароматами. Сама компания принадлежит бизнесмену Павлу Пахомкину. Ее выручка в 2022 г. составила 141 млн руб.