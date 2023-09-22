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Производитель парфюмерии из России судится с Calvin Klein за товарный знак Flame

Выиграть иск у него, скорее всего, не получится
Маргарита Соболь
t.me/flamemoscow

Компания «Лимонад», занимающаяся производством парфюмерии для дома, в том числе под брендом Flame Moscow, хочет отсудить у американской Calvin Klein товарный знак Flame. Соответствующий иск с требованием прекратить его охрану в связи с неиспользованием она подала 8 сентября в Суд по интеллектуальным правам. Других деталей в карточке дела пока нет. В «Лимонаде» отказались от комментариев, а в Calvin Klein на запросы «Ведомостей» не ответили. Представитель Роспатента, который выступает третьим лицом в споре, сообщил, что служба пока не получила исковое заявление.

«Лимонад» семь лет продает духи и люксовую парфюмерию для дома: свечи, спреи и диффузоры, благовония, твердые духи, кремы и санитайзеры с ароматами. Сама компания принадлежит бизнесмену Павлу Пахомкину. Ее выручка в 2022 г. составила 141 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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