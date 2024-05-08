Латинская Америка стала для «Фосагро» крупнейшим экспортным рынком

На это направление пришлось около 37% от всего объема поставок компании за рубеж. В итоге Латинская Америка стала в 2023 г. крупнейшим экспортным рынком для «Фосагро», следует из отчета, но доли поставок по другим направлениям не приводятся. Всего компания экспортировала 8,7 млн т удобрений.