Латинская Америка стала для «Фосагро» крупнейшим экспортным рынком

Латинская Америка стала для «Фосагро» крупнейшим экспортным рынкомВ 2024 году региону придется конкурировать за объемы поставок удобрений с Азией
Один из крупнейших российских производителей удобрений – «Фосагро» в 2023 г. увеличила поставки удобрений в страны Латинской Америки в 1,5 раза до 3,2 млн т. Об этом сообщается в отчете компании за прошлый год, с которым ознакомились «Ведомости».
На это направление пришлось около 37% от всего объема поставок компании за рубеж. В итоге Латинская Америка стала в 2023 г. крупнейшим экспортным рынком для «Фосагро», следует из отчета, но доли поставок по другим направлениям не приводятся. Всего компания экспортировала 8,7 млн т удобрений.
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