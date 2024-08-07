Экспорт калийных удобрений из России вырос на 70%

Рост поставок за рубеж калийных удобрений, согласно данным MMI, показал самую сильную динамику за полгода. На 2-м месте по темпам роста оказалось основное удобрение азотной группы – карбамид. Объемы экспорта этого вида удобрений за шесть месяцев выросли на 23% год к году до 4,6 млн т. Экспорт фосфорных удобрений, напротив, немного снизился – на 3% до 2,5 млн т. Данные об экспорте аммиачной селитры в MMI не приводят. В целом по тем видам удобрений, по которым есть подсчеты агентства, объем экспорта составил 13,7 млн т (+34%).