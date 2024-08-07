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Экспорт калийных удобрений из России вырос на 70%

Этому способствуют привлекательные цены на них на фоне низкой себестоимости производства
Георгий Бичашвили
Василий Милькин
Денис Абрамов / Ведомости

Экспорт калийных удобрений из России за первое полугодие этого года составил 6,7 млн т – в 1,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это следует из данных агентства Metals & Mining Intelligence (MMI), с которыми ознакомились «Ведомости».

Рост поставок за рубеж калийных удобрений, согласно данным MMI, показал самую сильную динамику за полгода. На 2-м месте по темпам роста оказалось основное удобрение азотной группы – карбамид. Объемы экспорта этого вида удобрений за шесть месяцев выросли на 23% год к году до 4,6 млн т. Экспорт фосфорных удобрений, напротив, немного снизился – на 3% до 2,5 млн т. Данные об экспорте аммиачной селитры в MMI не приводят. В целом по тем видам удобрений, по которым есть подсчеты агентства, объем экспорта составил 13,7 млн т (+34%).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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