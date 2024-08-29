Мясокомбинаты сошлись в битве за советский бренд колбасы

Мясокомбинаты сошлись в битве за советский бренд колбасыУ Микояновского мясокомбината хотят отнять марку «Москворецкая»
Суд по интеллектуальным правам (СИП) 23 сентября рассмотрит иск Лысковского мясокомбината, который требует признать недействительным отказ ФАС возбудить дело о нарушении антимонопольного законодательства против ЗАО «Микояновский мясокомбинат», следует из карточки суда. Истец указывает на недобросовестную конкуренцию Микояновского мясокомбината при приобретении и использовании исключительного права на товарный знак «Москворецкая».
Представители мясокомбинатов на запросы «Ведомостей» не ответили. Представитель ФАС сообщил, что ведомство рассмотрело заявление Лысковского мясокомбината и приняло решение об отказе в возбуждении дела. Причину собеседник не уточнил, отметив лишь, что ранее СИП не установил факт недобросовестной конкуренции в указанных действиях.