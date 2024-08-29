Мясокомбинаты сошлись в битве за советский бренд колбасы

Представители мясокомбинатов на запросы «Ведомостей» не ответили. Представитель ФАС сообщил, что ведомство рассмотрело заявление Лысковского мясокомбината и приняло решение об отказе в возбуждении дела. Причину собеседник не уточнил, отметив лишь, что ранее СИП не установил факт недобросовестной конкуренции в указанных действиях.