Прибыль «Роснефти» в первом полугодии составила 773 млрд рублей

Объем переработки нефти в России за шесть месяцев составил 40,9 млн т. При этом компания реализовала на внутреннем рынке 21,6 млн т нефтепродуктов, в том числе 6,4 млн т бензина и 8,8 млн т дизельного топлива. На Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже «Роснефть» реализовала 5 млн т бензина и дизтоплива – вдвое выше норматива. Доля компании в совокупном объеме биржевых продаж бензина и дизтоплива составила 38%.