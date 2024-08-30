Прибыль «Роснефти» в первом полугодии составила 773 млрд рублей

Прибыль «Роснефти» в первом полугодии составила 773 млрд рублейНегативное влияние на результаты компании оказывают высокая налоговая нагрузка, рост ставок и тарифов
«Роснефть» в январе – июне 2024 г. получила чистую прибыль в размере 773 млрд руб. Об этом говорится в отчетности компании по МСФО.
«Несмотря на внешнее давление и вызовы в виде ограничений по добыче в рамках соглашения ОПЕК+, опережающего роста тарифов естественных монополий, увеличения налоговой нагрузки и процентных ставок, компания благодаря высокому уровню операционной эффективности продолжает демонстрировать сильные финансовые результаты», – приводятся в пресс-релизе слова главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина.
Он отметил, что финансовые показатели «Роснефти» – чистая прибыль, EBITDA, выручка, денежный поток – продемонстрировали стабильность.
Рост чистой прибыли компании в годовом выражении на 26,9% объясняется в основном увеличением EBITDA. Этот показатель вырос на 17,8% до 1,65 трлн руб., выручка – на 33,4% до 5,2 трлн руб. Маржа EBITDA составила 32%.
В первом полугодии «Роснефть» добыла 92,8 млн т (3,8 млн барр./сутки) жидких углеводородов (нефть и газовый конденсат) и 46,8 млрд куб. м (1,6 млн барр. нефтяного эквивалента (н. э.) в сутки) газа. Общая добыча углеводородов в первом полугодии составила 131,3 млн т н. э. (5,4 млн барр. н. э. в сутки). Удельные расходы на добычу углеводородов составили $2,7/барр. н. э.
На объем добычи нефти в январе – июне оказывали влияние ограничения в соответствии с решениями правительства РФ, поясняет компания. Проходка в эксплуатационном бурении в первом полугодии превысила 5,9 млн м, в эксплуатацию было введено более 1400 новых скважин, 71% из которых – горизонтальные.
Объем переработки нефти в России за шесть месяцев составил 40,9 млн т. При этом компания реализовала на внутреннем рынке 21,6 млн т нефтепродуктов, в том числе 6,4 млн т бензина и 8,8 млн т дизельного топлива. На Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже «Роснефть» реализовала 5 млн т бензина и дизтоплива – вдвое выше норматива. Доля компании в совокупном объеме биржевых продаж бензина и дизтоплива составила 38%.
В рамках реализации флагманского проекта «Восток ойл» компания произвела сейсморазведочные работы 2D в объеме 700 пог. км и работы 3D в объеме 600 кв. км. Успешно завершены испытания на одной скважине, закончено бурение двух скважин, еще на двух скважинах проводятся испытания. Продолжается опытно-промышленная разработка Пайяхского, Ичемминского и Байкаловского месторождений, проходка в эксплуатационном бурении на которых составила 42 000 м, закончено бурение шести эксплуатационных скважин. Ведутся работы на магистральном нефтепроводе Ванкор – Пайяха – Бухта Север.
При этом негативное влияние на финансовые показатели оказали рост процентных ставок и опережающий рост тарифов естественных монополий, отмечает «Роснефть». В частности, с 2020 г. увеличение тарифа на перевозки грузов по железной дороге превысило темпы инфляции на 17%.
Капитальные затраты компании в первом полугодии 2024 г. составили 696 млрд руб., что на 16,2% больше, чем в январе – июне 2024 г. При этом свободный денежный поток в отчетном периоде достиг 700 млрд руб., что в 1,6 раза выше, чем в первом полугодии 2023 г.
Отношение чистый долг / EBITDA на конец первого полугодия составило 0,96x. На фоне высокого уровня процентных ставок «Роснефть» принимает меры по сокращению долговой нагрузки в рублях, отмечает компания.
По словам Сечина, будучи крупнейшим налогоплательщиком в России, «Роснефть» по итогам первого полугодия обеспечила уплату 2,8 трлн руб. налогов.
При этом Сечин обратил внимание, что продолжающийся рост налоговой нагрузки оказывает негативное влияние на нефтяную отрасль. Ее высокий уровень подтверждается расчетами по данным ФНС и Минфина – за 2019–2023 гг. налоговая нагрузка в нефтяной отрасли составила 75%, отметил он. «Такой уровень налоговой нагрузки разрушает саму экономическую модель функционирования отрасли и нарушает права инвесторов, в том числе акционеров – физических лиц, количество которых у «Роснефти» превышает 1,3 млн человек», – подчеркнул глава «Роснефти».
Для сравнения: нагрузка в других отраслях за аналогичный период кратно ниже: в банковском секторе – 27%, в горнорудной и металлургической отрасли – 35%, в добыче алмазов и драгметаллов – 31%, в газовой отрасли – 62%.
Инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов обращает внимание, что в условиях негативного влияния ограничений ОПЕК+, роста налоговой нагрузки, процентных ставок и тарифов естественных монополий фокус «Роснефти» направлен на контроль расходов и оптимизацию долга. Операционные затраты компании на добычу по-прежнему самые низкие в отрасли – $2,7/барр., а рост контролируемых расходов «Роснефть» удерживает на уровне ниже инфляции, говорит он. Это способствует позитивной динамике финансовых показателей, отмечает аналитик.
Динамика финансовых показателей «Роснефти» за 2024 г. в целом во многом будет зависеть от макроэкономической конъюнктуры, в том числе от мировых цен на нефть и валютного курса, говорит Суверов. Вместе с тем, по его мнению, итоги первого полугодия подтверждают возможность компании демонстрировать сильные результаты, несмотря на внешние вызовы.
Суверов добавляет, что «Роснефть» строго придерживается утвержденной дивидендной политики и выплачивает дивиденды в размере 50% от чистой прибыли по МСФО. По его оценке, чистая прибыль за первое полугодие соответствует дивидендам порядка 36,5 руб. на акцию, что соответствует доходности 7,6% за полгода (исходя из текущих котировок). При сохранении такой динамики во втором полугодии годовая дивидендная доходность может превысить 15%, указывает эксперт.