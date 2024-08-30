«Газпром» показал рост финансовых показателей в первом полугодии

«Газпром» показал рост финансовых показателей в первом полугодииНо эксперты не уверены, что монополия сможет перейти к выплате дивидендов
Чистая прибыль «Газпрома» по МСФО выросла в январе – июне 2024 г. в 3,5 раза по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и достигла 1,04 трлн руб., сообщила компания 29 августа. Выручка «Газпрома» в первом полугодии увеличилась на 24% до 5,09 трлн руб., операционные расходы – на 24% до 3,99 трлн руб. Показатель EBITDA за шесть месяцев составил 1,5 трлн руб., что на 19% выше уровня января – июня прошлого года.
Прибыль от продаж составила 1,02 трлн руб., что на 37% больше, чем в январе – июне прошлого года. Прибыль до налогообложения выросла в 3,5 раза до 1,1 трлн руб. Чистая прибыль, скорректированная на неденежные статьи (дивидендная база), составила 779 млрд руб., что на 26% выше показателя в январе – июне 2023 г.
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