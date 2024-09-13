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«Мегамаркет» запустил экспресс-доставку в районах Москвы и Краснодара

Раньше маркетплейс привозил за два часа свои товары, а теперь предложит эту услугу продавцам
Лиана Липанова
Максим Стулов / Ведомости

Маркетплейс «Сбера» «Мегамаркет» тестирует экспресс-доставку товаров продавцов в нескольких районах Москвы, Московской области и Краснодара. Курьеры будут доставлять заказы в срок от одного часа с момента заказа в выбранные слоты. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель маркетплейса.

Ранее на «Мегамаркете» была доступна экспресс-доставка за два часа в 20 городах на ограниченный ассортимент товаров, который маркетплейс продает напрямую. В августе компания закрыла раздел с быстрой доставкой собственных товаров и запустила экспресс-доставку товаров продавцов, работающих по схеме «Хранение + доставка от Мегамаркета» (FBO).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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