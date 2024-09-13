«Мегамаркет» запустил экспресс-доставку в районах Москвы и Краснодара

Ранее на «Мегамаркете» была доступна экспресс-доставка за два часа в 20 городах на ограниченный ассортимент товаров, который маркетплейс продает напрямую. В августе компания закрыла раздел с быстрой доставкой собственных товаров и запустила экспресс-доставку товаров продавцов, работающих по схеме «Хранение + доставка от Мегамаркета» (FBO).