«Мегамаркет» запустил экспресс-доставку в районах Москвы и Краснодара

«Мегамаркет» запустил экспресс-доставку в районах Москвы и КраснодараРаньше маркетплейс привозил за два часа свои товары, а теперь предложит эту услугу продавцам
Маркетплейс «Сбера» «Мегамаркет» тестирует экспресс-доставку товаров продавцов в нескольких районах Москвы, Московской области и Краснодара. Курьеры будут доставлять заказы в срок от одного часа с момента заказа в выбранные слоты. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель маркетплейса.
Ранее на «Мегамаркете» была доступна экспресс-доставка за два часа в 20 городах на ограниченный ассортимент товаров, который маркетплейс продает напрямую. В августе компания закрыла раздел с быстрой доставкой собственных товаров и запустила экспресс-доставку товаров продавцов, работающих по схеме «Хранение + доставка от Мегамаркета» (FBO).
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