«Газпром» в 2024 году превысит план по экспорту газа в Китай

Поставки газа по «Силе Сибири» начались в декабре 2019 г. В 2020 г. они составили 4,1 млрд куб. м, в 2021 г. выросли в 2,5 раза до 10,4 млрд куб. м. Ресурсной базой для проекта являются Чаяндинское месторождение в Якутии (запасы газа — 1,2 трлн куб. м) и Ковыктинское в Иркутской области (1,8 трлн куб. м). Ковыктинское месторождение «Газпром» запустил в промышленную эксплуатацию 21 декабря 2022 г. Также в декабре был запущен участок «Силы Сибири» от Ковыкты до Чаянды. Таким образом, газ в трубопровод начал поступать с двух месторождений.