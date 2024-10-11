«Газпром» в 2024 году превысит план по экспорту газа в Китай

«Газпром» в 2024 году превысит план по экспорту газа в КитайПоставки по «Силе Сибири» выгоднее для КНР, чем импорт СПГ
«Газпром» по итогам 2024 г. перевыполнит изначально намеченный план по поставкам газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» более чем на 1 млрд куб. м. Об этом заявил 11 октября на Петербургском международном газовом форуме зампредседателя правления компании Виталий Маркелов.
«Мы нарастили поставки газа в КНР. В этом году более 1 млрд куб. м поставили больше контрактных обязательств», – сказал топ-менеджер. Маркелов добавил, что в 2024 г. растут также поставки российского газа в страны Средней Азии, но цифр не привел.
В июле этого года вице-премьер Александр Новак говорил, что поставки российского газа по газопроводу «Сила Сибири» в 2024 г., согласно контрактным обязательствам «Газпрома», составят 30 млрд куб. м. Таким образом, компания поставит в КНР на 3% больше, чем зафиксировано в контракте.
Экспорт российского газа в Китай сейчас идет только по газопроводу «Сила Сибири». По данным «Газпрома», в 2023 г. поставки по этому трубопроводу составили 22,7 млрд куб. м, что в полтора раза больше, чем в 2022 г. Экспорт по так называемому «дальневосточному маршруту», который пройдет до российско-китайской границы в районе городов Дальнереченск (Приморский край) и Хулинь (Китай), должен начаться в 2027 г.
Поставки российского газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» идут в рамках долгосрочного контракта между «Газпромом» и китайской CNPC, подписанного в 2014 г. Проектная мощность газопровода составляет 38 млрд куб. м в год, выйти на нее планируется в 2025 г.
Поставки газа по «Силе Сибири» начались в декабре 2019 г. В 2020 г. они составили 4,1 млрд куб. м, в 2021 г. выросли в 2,5 раза до 10,4 млрд куб. м. Ресурсной базой для проекта являются Чаяндинское месторождение в Якутии (запасы газа — 1,2 трлн куб. м) и Ковыктинское в Иркутской области (1,8 трлн куб. м). Ковыктинское месторождение «Газпром» запустил в промышленную эксплуатацию 21 декабря 2022 г. Также в декабре был запущен участок «Силы Сибири» от Ковыкты до Чаянды. Таким образом, газ в трубопровод начал поступать с двух месторождений.
Старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Рональд Смит отмечает, что в северо-восточных регионах Китая, в которые поступает газ из «Силы Сибири», «немного других вариантов поставок», и это обеспечивает высокий спрос на прокачку по российскому экспортному газопроводу.
В следующем году, когда «Сила Сибири» выйдет на проектную мощность, превысить плановые объемы поставок «Газпрому» будет сложнее, отмечает эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. В этом году компания превышает контрактные обязательства по прокачке в соответствии с возможностями трубопроводной системы, а в 2025 г. речь будет идти о превышении проектной мощности газопровода, объясняет он.
Несмотря на то, что номинальная мощность «Силы Сибири» составляет 38 млрд куб. м в год, фактическая может достигать 43-45 млрд куб. м, если газопровод будет работать на 100% эффективной суточной мощности каждый день, указывает Смит. «Газпром» ранее обсуждал с CNPC увеличение поставок до 44 млрд куб. в год. Об этом в июне 2020 г. говорил председатель правления компании Алексей Миллер.
Цена российского газа для Китая при поставках по «Силе Сибири» привязана к стоимости ряда нефтепродуктов на азиатском рынке. В результате, как отмечает Юшков, его покупать выгоднее, чем сжиженный природный газ (СПГ), стоимость которого зависит от котировок на спотовом рынке.
По расчетам Смита, сейчас цена российского трубопроводного газа для Китая составляет около $250 за 1000 куб. м. Юшков считает, что при цене на нефть в $75-80/барр. цена на газ для Китая на российский трубопроводный газ может превышать $300 за 1000 куб. м.
Для сравнения: поставки российского газа на рынок Евросоюза, по словам Смита, сейчас осуществляются по средней цене $290 за 1000 куб. м. Для контрактов с нефтяной привязкой она составляет в среднем около $220 за 1000 куб. м, по контрактам с привязкой к цене на газ на спотовом рынке – $380 за 1000 куб. м, уточняет аналитик. Но при поставках через ГТС Украины «Газпром» несет транзитные расходы в размере $70-90 за 1000 куб. м, отмечает он.