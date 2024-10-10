Газета
Телеграм
Подкаст
/ Бизнес

Миллер и глава минэнерго Турции обсудили создание международного газового хаба

Ведомости

Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар обсудили проект создания международного газового хаба. Об этом говорится в сообщении российской компании.

Встреча состоялась в рамках Петербургского международного газового форума.

«Стороны обсудили текущие вопросы и перспективы сотрудничества в газовой сфере, включая проект создания международного газового хаба. На встрече было отмечено, что «Газпром» надежно поставляет газ в Турцию», – говорится в сообщении.

Подробности проекта создания международного газового хаба не приводятся.

Идея о создании хаба в Турции была выдвинута на фоне резкого снижения трубопроводного экспорта российского газа в Европу в 2022 г. Поручение проработать вопрос создания международного газового хаба дал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом он заявил 14 октября 2022 г., комментируя итоги прошедших накануне переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Изначально именно Путин на форуме «Российская энергетическая неделя» (РЭН-2022) в Москве заявил о необходимости создания хаба в Турции.

«Газпром» поставляет газ в Турцию по газопроводам «Голубой поток» и «Турецкий поток», проложенным через Черное море. Поставки российского газа в страны Евросоюза (ЕС) по газопроводу «Турецкий поток» в январе – июле 2024 г. выросли на 40,5% в годовом выражении до 9,26 млрд куб. м, подсчитали «Ведомости» на основе данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG).

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных