Миллер и глава минэнерго Турции обсудили создание международного газового хаба
Встреча состоялась в рамках Петербургского международного газового форума.
«Стороны обсудили текущие вопросы и перспективы сотрудничества в газовой сфере, включая проект создания международного газового хаба. На встрече было отмечено, что «Газпром» надежно поставляет газ в Турцию», – говорится в сообщении.
Подробности проекта создания международного газового хаба не приводятся.
Идея о создании хаба в Турции была выдвинута на фоне резкого снижения трубопроводного экспорта российского газа в Европу в 2022 г. Поручение проработать вопрос создания международного газового хаба дал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом он заявил 14 октября 2022 г., комментируя итоги прошедших накануне переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Изначально именно Путин на форуме «Российская энергетическая неделя» (РЭН-2022) в Москве заявил о необходимости создания хаба в Турции.
«Газпром» поставляет газ в Турцию по газопроводам «Голубой поток» и «Турецкий поток», проложенным через Черное море. Поставки российского газа в страны Евросоюза (ЕС) по газопроводу «Турецкий поток» в январе – июле 2024 г. выросли на 40,5% в годовом выражении до 9,26 млрд куб. м, подсчитали «Ведомости» на основе данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG).