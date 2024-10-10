Миллер и глава минэнерго Турции обсудили создание международного газового хаба

Идея о создании хаба в Турции была выдвинута на фоне резкого снижения трубопроводного экспорта российского газа в Европу в 2022 г. Поручение проработать вопрос создания международного газового хаба дал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом он заявил 14 октября 2022 г., комментируя итоги прошедших накануне переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Изначально именно Путин на форуме «Российская энергетическая неделя» (РЭН-2022) в Москве заявил о необходимости создания хаба в Турции.