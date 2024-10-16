Эксперты прогнозируют к 2030 году кратный рост экспорта российского газа в КНР

Прогнозный показатель 2030 г. в 2,7 раза превышает объемы фактических поставок в КНР за 2023 г. Ключевыми факторами, которые, по мнению аналитиков ЦЭПа, обеспечат рост, станут запуск трубопроводного «дальневосточного маршрута», своповые (обменные) операции с Казахстаном и Узбекистаном и наращивание отгрузок СПГ.