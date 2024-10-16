Защищенная промышленная сеть передачи данных появится не раньше 2030 года

В России к 2030 г. должна появиться доверенная промышленная сеть (ДПС). Она будет состоять из отечественных средств промышленной автоматизации и включать программируемый логический контроллер (ПЛК), контрольно-измерительные приборы и автоматику, систему SCADA (диспетчерское управление и сбор данных), а также сеть передачи данных для надежного информационного обмена между такими устройствами. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника в различных промышленных компаниях. По их словам, разработкой сети занимаются структуры «Росатома». Представитель «Росатома» не стал комментировать эту информацию.