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Защищенная промышленная сеть передачи данных появится не раньше 2030 года

Сеть будет объединять разные уровни систем – от счетчиков и датчиков до АСУ ТП
Анна Устинова
Суть ДПС заключается в том, что она должна будет поддерживать российские интерфейсы и протоколы/ Андрей Гордеев / Ведомости

В России к 2030 г. должна появиться доверенная промышленная сеть (ДПС). Она будет состоять из отечественных средств промышленной автоматизации и включать программируемый логический контроллер (ПЛК), контрольно-измерительные приборы и автоматику, систему SCADA (диспетчерское управление и сбор данных), а также сеть передачи данных для надежного информационного обмена между такими устройствами. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника в различных промышленных компаниях. По их словам, разработкой сети занимаются структуры «Росатома». Представитель «Росатома» не стал комментировать эту информацию.

Суть ДПС заключается в том, что она должна будет поддерживать российские интерфейсы и протоколы, а также обеспечивать надежность в условиях ухода иностранных вендоров с российского рынка. Проект «Доверенная промышленная сеть» предусматривает доработку нормативного регулирования и разработку российской электронно-компонентной базы, средств поддержки разработки и проектирования, уточнил один из собеседников. Работы по разработке сетей должны будут завершить к 2028–2029 гг., после чего начнется активный этап внедрения, добавил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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