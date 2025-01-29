Минпромторг обсуждает с металлургами механизмы поддержки отрасли

Минпромторг обсуждает с металлургами механизмы поддержки отраслиСреди возможных вариантов – льготы для инвестпроектов и устранение логистических барьеров
Минпромторг работает над планом поддержки металлургической отрасли, которая столкнулась с сокращением объемов производства из-за снижения внутреннего спроса и санкционного давления. Об этом на заседании РСПП в Новосибирске сообщил 28 января заместитель министра промышленности Михаил Юрин.
Производство стали в РФ в 2024 г. снизилось на 7% до 70,7 млн т, следует из данных «Корпорации Чермет». Внутреннее потребление, по оценкам «Северстали», сократилось на 6% до 43,7 млн т.
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