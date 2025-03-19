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ФАС высказала свои предложения по регулированию маркетплейсов

Ведомства нашли механизм контроля за определением ими цен на товары
Лиана Липанова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

ФАС не видит необходимости в специальных антимонопольных требованиях к маркетплейсам. Об этом ведомство сообщило в письме аппарату правительства от 6 марта (документ есть в распоряжении «Ведомостей») в ответ на поручение проанализировать необходимость таких требований. Поручение ФАС 20 февраля дал глава аппарата правительства – вице-премьер Дмитрий Григоренко (см. «Ведомости» от 25 февраля) по итогам обсуждения законопроекта о платформенной экономике, разработанного Минэком и внесенного в кабмин. Проект закона направлен на создание правовых основ такой экономики, регулирование отношений между операторами платформ, их партнерами и пользователями.

В своем письме в адрес аппарата Белого дома ФАС указывает, что введение понятия «крупные платформы» и специальных антимонопольных требований к ним не требуется: закон «О защите конкуренции» уже устанавливает «запреты на осуществление монополистической деятельности» цифровой платформой. В частности, закон запрещает любые действия операторов цифровых платформ, которые ограничивают конкуренцию и ущемляют интересы потребителей. Представитель Григоренко отмечает, что задача законопроекта не зарегулировать бизнес, а создать «базовое регулирование», которое снимет накопившиеся вопросы и при этом не создаст барьеры для дальнейшего развития платформенной экономики, а также поможет выстроить справедливые отношения между операторами платформ и потребителями.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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