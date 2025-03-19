ФАС высказала свои предложения по регулированию маркетплейсов

ФАС высказала свои предложения по регулированию маркетплейсовВедомства нашли механизм контроля за определением ими цен на товары
ФАС не видит необходимости в специальных антимонопольных требованиях к маркетплейсам. Об этом ведомство сообщило в письме аппарату правительства от 6 марта (документ есть в распоряжении «Ведомостей») в ответ на поручение проанализировать необходимость таких требований. Поручение ФАС 20 февраля дал глава аппарата правительства – вице-премьер Дмитрий Григоренко (см. «Ведомости» от 25 февраля) по итогам обсуждения законопроекта о платформенной экономике, разработанного Минэком и внесенного в кабмин. Проект закона направлен на создание правовых основ такой экономики, регулирование отношений между операторами платформ, их партнерами и пользователями.
В своем письме в адрес аппарата Белого дома ФАС указывает, что введение понятия «крупные платформы» и специальных антимонопольных требований к ним не требуется: закон «О защите конкуренции» уже устанавливает «запреты на осуществление монополистической деятельности» цифровой платформой. В частности, закон запрещает любые действия операторов цифровых платформ, которые ограничивают конкуренцию и ущемляют интересы потребителей. Представитель Григоренко отмечает, что задача законопроекта не зарегулировать бизнес, а создать «базовое регулирование», которое снимет накопившиеся вопросы и при этом не создаст барьеры для дальнейшего развития платформенной экономики, а также поможет выстроить справедливые отношения между операторами платформ и потребителями.